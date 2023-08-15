中職／勾好4洋投交卷若再出現大咖洋投 恰總笑答大谷嗎？

中信兄弟隊洋將選擇題在8月中就提前做完交卷，若之後注意到讓人流口水的洋將，是否更改答案？總教練彭政閔笑答：「還會有嗎？讓我流口水的洋將，除了大谷翔平，應該沒了吧！」

兄弟考量投手需求，忍痛割捨捕手福來喜，留下洋投德保拉、泰樂、艾里歐、艾士特，未到831註冊大限已經決定去留，不像前幾年都壓線交卷。

距離大限還有半個月，是否可能再殺出資歷驚人的洋將？彭政閔指出，每隊都有這樣的想法，但現在的時間點真的很難，大聯盟也是9月之後才會陸續出現可簽的洋將，「現在這個時間點，會讓人流口水的洋將，應該是已經都在台灣或各國職棒。」

泰樂堪稱擅長考期末考的洋將，彭政閔指出，決定留他，最主要還是他近期的表現，有把能力展現出來。

福來喜今天仍隨隊出現在桃園球場，協助教練團補充資訊，對於來年再續前緣保留可能性，彭政閔表示，開給他的合約一定有選手的部分，是否兼任其他位置，還要看球隊那邊怎麼談，「有這個想法，但還是要看他們怎麼談，還有他自己的想法，畢竟他也還年輕，決定要不要繼續打球需要一點時間。」