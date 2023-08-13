中職／德保拉、潘威倫都降二軍 兄弟新洋投艾士特亮相

中信兄弟、味全龍隊今天在台中洲際球場進行3連戰最後一戰，兄弟新洋投艾士特升上一軍初登板，德保拉本季首次降到二軍，短暫休息再出發。

30歲美籍左投艾士特7月19日加盟兄弟，8月1日首次在二軍出賽，對龍隊先發6局被揮出兩支安打、無失分，飆出9次三振，今天登錄一軍出賽，將是兄弟本季第6位登板的洋投。

德保拉本季出賽18場，戰績7勝5敗、防禦率3.23，投117局、1818球都是全聯盟投手最多，兄弟總教練彭政閔決定讓他到二軍休息，也會安排出賽調整狀況，15天後重返一軍。

另外，統一獅隊41歲老將潘威倫，昨天對富邦悍將隊先發3局失5分，吞下本季首敗，挑戰生涯第149勝失利，今天也被降到二軍，外野手張偉聖升上一軍。