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中職／再見安都在811 王威晨、王光輝父子檔寫傳奇歷史

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中職／再見安都在811 王威晨、王光輝父子檔寫傳奇歷史

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊王威晨昨天（11日）敲出生涯首支再見安打。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊王威晨昨天（11日）敲出生涯首支再見安打。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊王威晨昨晚敲出中職史上第451支再見安打，也是個人生涯第1支，對他來說難能可貴，也締造奇蹟般的巧合，與父親王光輝攜手成為中職史上唯一都敲出過再見安打的父子檔，王威晨說：「他有保佑我。」

中信兄弟、味全龍隊昨天在洲際球場打到12局下2出局，王威晨用再見安打幫助兄弟4：3贏球，賽後聽到父子兩人都敲再見安打，王威晨笑說：「也是有點難度喔，因為需要一點運氣。」還趁機「抱怨」父親，「他都不來找我啊，討厭。」

中職史上這451支再見安打，王光輝就貢獻4支，最近一次是2001年8月11日，昨晚王威晨趕在午夜前結束比賽，相隔正好22年，與父親同樣在8月11日敲出再見安打。

敲出再見安打的那個打席前，王威晨在心中向父親祈禱「讓我們拿下這場勝利」，結果真的靠王威晨的再見安打贏球，頒完MVP獎座後王威晨走回休息區，手在胸前畫了十字，向父親說：「謝謝老爸。」

王光輝職棒生涯13度入選中職明星賽，是中職早期的人氣王，2004年6月26日於故鄉花蓮退休，王威晨則是在2015年踏入職棒，跟父親一樣穿上兄弟球衣，然而2021年8月30日王光輝病逝享年56歲，為璀璨的人生畫下句點，在中職的紀錄還有兒子接棒續寫傳奇。

王威晨 中職

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