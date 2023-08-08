中職／泰樂跌撞投滿8局 恰總認證壓制桃猿3分內不容易

中信兄弟隊今天以11：3擊敗樂天桃猿隊，張志豪4安打、3響砲、7分打點當男主角，先發投手泰樂投8局失3分，首局狂瀉3分後迅速止血，最終繳出一場優質先發，總教練彭政閔認為面對猿隊打線可以壓制在3分以內，已是「較好」的投手才辦得到。

泰樂此役在首局表現搖搖欲墜，猿隊連4棒安打串聯，朱育賢的二壘打先開張分數，梁家榮補上另一支2分打點二壘打，泰樂單局就失血3分，最終卻以109球完成8局投球。

彭政閔表示，「樂天最近打擊狀況真的很好，可以壓在3分內，都是比較好的投手才有機會。」泰樂後面被敲安打仍然偏多，可以力保不再失分，恰總肯定他的危機處理不俗。

兄弟目前一軍洋將已經滿編，還有一位尚未註冊的艾士特等待中，若決定啟用就須註銷一名洋將，泰樂被預期機會最濃，本周的表現恐將牽動去留。

泰樂去年就有面臨「期末考」的經驗，大限前的最後一周單周先發兩場接受考核，分別繳出5.2局失2分、6.2局失2分，賽後直接獲得時任總教練的林威助說過關。