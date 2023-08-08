中職／泰樂跌撞投滿8局 恰總認證壓制桃猿3分內不容易

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊洋投泰樂先發8局失3分。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊洋投泰樂先發8局失3分。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊今天以11：3擊敗樂天桃猿隊，張志豪4安打、3響砲、7分打點當男主角，先發投手泰樂投8局失3分，首局狂瀉3分後迅速止血，最終繳出一場優質先發，總教練彭政閔認為面對猿隊打線可以壓制在3分以內，已是「較好」的投手才辦得到。

泰樂此役在首局表現搖搖欲墜，猿隊連4棒安打串聯，朱育賢的二壘打先開張分數，梁家榮補上另一支2分打點二壘打，泰樂單局就失血3分，最終卻以109球完成8局投球。

彭政閔表示，「樂天最近打擊狀況真的很好，可以壓在3分內，都是比較好的投手才有機會。」泰樂後面被敲安打仍然偏多，可以力保不再失分，恰總肯定他的危機處理不俗。

兄弟目前一軍洋將已經滿編，還有一位尚未註冊的艾士特等待中，若決定啟用就須註銷一名洋將，泰樂被預期機會最濃，本周的表現恐將牽動去留。

泰樂去年就有面臨「期末考」的經驗，大限前的最後一周單周先發兩場接受考核，分別繳出5.2局失2分、6.2局失2分，賽後直接獲得時任總教練的林威助說過關。

樂天桃猿 彭政閔

延伸閱讀

中職／誰頂鄭浩均出征亞運的缺？恰總看陳柏豪點出現實面

中職／洲際球場的老鼠都不小 恰總選手時期看過巨鼠的阿公

中職／王勝偉盜壘追平自己 恰總先虧他「百觸」竟沒300盜

中職／生涯盜壘距彭政閔M2 王勝偉：恰哥生日快樂

相關新聞

中職／張志豪連兩打席開砲 生涯8季轟到雙位數

中信兄弟隊張志豪今天再度演出先敲追平轟，再掃超前轟的戲碼，本季累積11轟，締造生涯第8個雙位數全壘打賽季。

中職／洲際球場的老鼠都不小 恰總選手時期看過巨鼠的阿公

台中洲際棒球場昨天上演「巨鼠入侵」，肥滋滋程度讓統一獅隊洋投布雷克都伸手比畫大小，中信兄弟隊總教練彭政閔則是透露，洲際的...

中職／陳傑憲跑出猛獅隊史第3000盜 兄弟也在倒數中

統一獅隊的隊史第3000盜，由陳傑憲快腿拔得先機，今天在3局下敲安後盜二壘成功，獅隊是史上第一支完成3000盜的球隊，中...

中職／王勝偉盜壘追平自己 恰總先虧他「百觸」竟沒300盜

王勝偉在彭政閔45歲生日當天跑出生涯第230、231盗，追平中職史上第3的位置，彭政閔聽聞先是恭喜他，但也忍不住虧這位前...

日職／來看二軍台將 王柏融選保送、宋家豪被敲2安無失分

日職東北樂天金鷲隊投手宋家豪今天在二軍出賽，後援登板投1局被敲2支安打，不過順利化解危機沒有失分；火腿隊王柏融則先發打第...

中職／泰樂跌撞投滿8局 恰總認證壓制桃猿3分內不容易

中信兄弟隊今天以11：3擊敗樂天桃猿隊，張志豪4安打、3響砲、7分打點當男主角，先發投手泰樂投8局失3分，首局狂瀉3分後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦