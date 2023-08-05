快訊

被車撞飛！大型猛禽掉進荊棘禁地 專家意外揭「霸氣國鳥」身分

女網友聞出「發炎味」老闆即住院 醫生證實：聞對氣味可救命

U12世界盃／美國備戰冠軍戰報告一日行程 教頭大讚厄利

中央社／ 記者謝靜雯台南5日電
美國球員厄利（前右）單場2安5打點，包括1發滿貫砲，率隊以11比3拿勝。中央社
美國球員厄利（前右）單場2安5打點，包括1發滿貫砲，率隊以11比3拿勝。中央社

U12世界盃棒球賽複賽最後一戰美國厄利滿貫砲，率隊擊敗台灣、晉級冠軍戰，美國隊總教練葛拉克稱讚厄利是世上12歲最好的選手之一，至於明天冠軍戰準備，葛拉克幽默報告詳細一日行程。

U12世界盃棒球賽複賽最後一日賽程，美國隊今天與台灣隊交手，美國隊一開始2分落後，但展現火力追分，4局上2比2平手時，靠著厄利（Tyler Early） 滿貫砲超前比分，厄利今天表現亮眼，單場2安、貢獻5分打點，率隊以11比3擊敗台灣隊。

美國隊總教練葛拉克（Troy Gerlach）賽後受訪表示，今天與地主台灣交手，也知道觀眾會很多、場面很熱鬧，這是球員們沒有經歷過的，美國隊雖然一開始落後，但有持續得分，加上把握台灣失誤、保送的機會，拿下勝利。

美國隊拿勝晉級冠軍戰，厄利是功臣，葛拉克表示，厄利今天比賽表現的很好，他是很用功、練習很勤勞的球員，態度也很好，「他是世界上12歲最好的選手之一，今天也有展現出來。」

美國隊明天將與台灣隊爭冠，美國隊要挑戰2連霸、隊史第5冠，台灣隊則要拚隊史第3冠，被問起是否會有什麼準備，葛拉克幽默報告一日行程，包括早上起床運動、9時15分吃早餐，接著午餐過後會做瑜伽，下午4時30分搭巴士到球場。

葛拉克也表示，明天的先發投手腦中有幾個人選，還需要跟教練團做最後的確認，可以投的投手都要準備好，冠軍戰全力搶勝。

棒球

延伸閱讀

U12世界盃／遭美國球速壓制 中華隊冠軍戰討回來有策略

U12世界盃／林品佑挨滿貫砲落淚 中華隊輸美國終止7連勝

U12世界盃／讚中華隊世界頂尖 美國隊教頭警戒兩強投

U12世界盃／胡智爲看中華隊有紀律 憶當年冠軍賽挨轟

相關新聞

U12世界盃／遭美國球速壓制 中華隊冠軍戰討回來有策略

中華隊今晚以3：11敗給美國隊，在本屆U12世界盃少棒賽7連勝之後吞下首敗，明天的冠軍戰仍要再遭遇美國隊，中華隊趁這次交...

U12世界盃／林品佑挨滿貫砲落淚 中華隊輸美國終止7連勝

面對人高馬大的美國隊，中華隊今晚鎖不住對手攻勢，在U12世界盃複賽最終戰以3：11吞下首敗、終止7連勝，而明天的冠軍賽還...

中職／廖健富再度成為三冠王 猿隊屠龍並列下半季榜首

樂天桃猿隊今天在天母球場對味全龍隊之戰，打完前6局落後兩分，7局上一口氣攻下5分逆轉戰局，終場以8：4獲勝，最近3連勝、...

中職／悍將KO德保拉終止2連敗 主場最多球迷前收拾兄弟

富邦悍將隊今天在新莊主場迎戰中信兄弟隊，洋投安得勝先發6局失兩分，39歲老將王勝偉首局揮出三壘打，帶動兩分攻勢奠定江山，...

U12世界盃／委內瑞拉險勝南韓 中華隊冠軍戰對手自己選

U12世界盃少棒賽中華隊早早取得冠軍戰門票，隨著委內瑞拉隊以5：4擊敗南韓隊後，對手是誰要看今晚對美國隊的結果，贏球就要...

U12世界盃／挺台灣！委內瑞拉教頭為中華隊加油

U12世界盃少棒賽委內瑞拉隊連兩天打延長賽，今天以5：4險勝南韓隊，不過要晉級冠軍賽看中華隊臉色，委內瑞拉總教練埃爾德（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦