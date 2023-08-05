U12世界盃／美國備戰冠軍戰報告一日行程 教頭大讚厄利

U12世界盃棒球賽複賽最後一戰美國厄利滿貫砲，率隊擊敗台灣、晉級冠軍戰，美國隊總教練葛拉克稱讚厄利是世上12歲最好的選手之一，至於明天冠軍戰準備，葛拉克幽默報告詳細一日行程。

U12世界盃棒球賽複賽最後一日賽程，美國隊今天與台灣隊交手，美國隊一開始2分落後，但展現火力追分，4局上2比2平手時，靠著厄利（Tyler Early） 滿貫砲超前比分，厄利今天表現亮眼，單場2安、貢獻5分打點，率隊以11比3擊敗台灣隊。

美國隊總教練葛拉克（Troy Gerlach）賽後受訪表示，今天與地主台灣交手，也知道觀眾會很多、場面很熱鬧，這是球員們沒有經歷過的，美國隊雖然一開始落後，但有持續得分，加上把握台灣失誤、保送的機會，拿下勝利。

美國隊拿勝晉級冠軍戰，厄利是功臣，葛拉克表示，厄利今天比賽表現的很好，他是很用功、練習很勤勞的球員，態度也很好，「他是世界上12歲最好的選手之一，今天也有展現出來。」

美國隊明天將與台灣隊爭冠，美國隊要挑戰2連霸、隊史第5冠，台灣隊則要拚隊史第3冠，被問起是否會有什麼準備，葛拉克幽默報告一日行程，包括早上起床運動、9時15分吃早餐，接著午餐過後會做瑜伽，下午4時30分搭巴士到球場。

葛拉克也表示，明天的先發投手腦中有幾個人選，還需要跟教練團做最後的確認，可以投的投手都要準備好，冠軍戰全力搶勝。