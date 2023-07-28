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日職／宋家豪後援用雙殺打化解危機 樂天擊退西武

中央社／ 台北28日電
宋家豪。 資料照
宋家豪。 資料照

日職東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天後援登板投1局，雖然被敲2支安打掉1分，但靠著雙殺打化解危機；樂天則是在岸孝之演出7局無失分好投壓制下，以5比1擊敗西武獅

樂天今天在主場迎戰西武獅隊的賽事，宋家豪在9局上球隊領先時登板，雖然一開始被馬金農（DavidMacKinnon）、栗山巧敲安打，面臨一、三壘有人危機，不過接著讓下一棒外崎修汰擊出三壘方向雙殺打，失掉1分，最後再讓佐藤龍世擊出三壘滾地球出局。

總計宋家豪用11球投1局，被敲出2支安打，失掉1分，單場最快球速145公里，本季目前出賽30場，防禦率3.49。另外，西武獅隊台灣野手吳念庭今天沒有被排入先發打線，也沒有出賽機會，無緣對決到宋家豪。

此戰樂天打線在第4局攻下大局，佛朗哥（MaikelFranco）轟出3分全壘打後，辰己涼介敲出安打、西川遙輝選到保送，村林一輝再敲二壘安打，帶有2分打點，終場樂天就以5比1擊敗西武。樂天先發投手岸孝之用109球投7局，被敲5支安打，送出6次三振，沒有失分奪下勝投。

西武獅 樂天金鷲

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