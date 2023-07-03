中職／統一獅Dora出任一日店長 嬌喊「吃芒果愛台灣」

今年中職網路票選啦啦隊新人王統一獅Uni Girls成員Dora，應邀南下高雄大樂購物中心擔任連鎖飲料專櫃一日店長，慕名前來的粉絲幾乎塞爆美食街通道，賣場不得不出動工作人員維持秩序，從頭到尾笑容滿面的Dora，不停的向在場粉絲放送愛心與飛吻，還親切和粉絲玩海帶拳、有獎徵答，更應粉絲要求秀了一段熱舞，並親手調製布蕾芒果冰沙，有男粉絲一口氣買了四杯，只為了和心目中的女神合照，還直呼實在太值得了。

本身是舞蹈科班出身的Dora，不僅外型出色，身材也相當動人，親和力十足，除了是PLG高雄鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」的人氣王，今年4月中職啦啦隊新人王票選再拿下第一名，賢慧的Dora平日也愛下廚，今天就難得公開展現手藝，趁著擔任一日店長，親手調製布蕾芒果冰沙與粉絲分享，讓粉絲喝在嘴裡、甜在心裡。