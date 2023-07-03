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中職／統一獅Dora出任一日店長 嬌喊「吃芒果愛台灣」

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
今年中職網路票選啦啦隊新人王統一獅Uni Girls成員Dora，應邀南下高雄大樂購物中心擔任「頌茶」連鎖飲料專櫃一日店長，聞風而至的人潮幾乎塞爆美食街通道。記者劉學聖／攝影
今年中職網路票選啦啦隊新人王統一獅Uni Girls成員Dora，應邀南下高雄大樂購物中心擔任「頌茶」連鎖飲料專櫃一日店長，聞風而至的人潮幾乎塞爆美食街通道。記者劉學聖／攝影

今年中職網路票選啦啦隊新人王統一獅Uni Girls成員Dora，應邀南下高雄大樂購物中心擔任連鎖飲料專櫃一日店長，慕名前來的粉絲幾乎塞爆美食街通道，賣場不得不出動工作人員維持秩序，從頭到尾笑容滿面的Dora，不停的向在場粉絲放送愛心與飛吻，還親切和粉絲玩海帶拳、有獎徵答，更應粉絲要求秀了一段熱舞，並親手調製布蕾芒果冰沙，有男粉絲一口氣買了四杯，只為了和心目中的女神合照，還直呼實在太值得了。

本身是舞蹈科班出身的Dora，不僅外型出色，身材也相當動人，親和力十足，除了是PLG高雄鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」的人氣王，今年4月中職啦啦隊新人王票選再拿下第一名，賢慧的Dora平日也愛下廚，今天就難得公開展現手藝，趁著擔任一日店長，親手調製布蕾芒果冰沙與粉絲分享，讓粉絲喝在嘴裡、甜在心裡。

Dora説最近已進入盛夏，白天氣溫動輒超過30度，但今天高雄的粉絲更是熱情，舉手搶答的大嗓門讓Dora也有些吃不消，她更大方分享如何現學現賣調製布蕾芒果冰沙，還透露自己喜歡透心涼的感覺，夏天來上一杯結合法國布蕾奶香味與台灣芒果香氣的冰沙，絕對是最消暑、最暢快的事。以行動力挺本土青農，並呼籲消費者一起「吃芒果愛台灣」。

今年中職網路票選啦啦隊新人王統一獅Uni Girls成員Dora（左），應邀南下高雄大樂購物中心擔任「頌茶」連鎖飲料專櫃一日店長，還和粉絲玩起海帶拳。記者劉學聖／攝影
今年中職網路票選啦啦隊新人王統一獅Uni Girls成員Dora（左），應邀南下高雄大樂購物中心擔任「頌茶」連鎖飲料專櫃一日店長，還和粉絲玩起海帶拳。記者劉學聖／攝影
今年中職網路票選啦啦隊新人王統一獅Uni Girls成員Dora，應邀南下高雄大樂購物中心擔任「頌茶」連鎖飲料專櫃一日店長，聞風而至的人潮幾乎塞爆美食街通道。記者劉學聖／攝影
今年中職網路票選啦啦隊新人王統一獅Uni Girls成員Dora，應邀南下高雄大樂購物中心擔任「頌茶」連鎖飲料專櫃一日店長，聞風而至的人潮幾乎塞爆美食街通道。記者劉學聖／攝影

中職啦啦隊 統一獅 高雄鋼鐵人

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