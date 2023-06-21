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棒球／LLB亞太區少棒賽 桃園龜山單局20分大勝中國

中央社／ 台北21日電
LLB亞太區少棒賽桃園龜山21日預賽第2戰與中國隊交手，3任投手聯手賞給中國隊9K，桃園龜山首局就打下20分，以20比0、3局拿下預賽2連勝。 （球隊提供）中央社
LLB亞太區少棒賽桃園龜山21日預賽第2戰與中國隊交手，3任投手聯手賞給中國隊9K，桃園龜山首局就打下20分，以20比0、3局拿下預賽2連勝。 （球隊提供）中央社

LLB亞太區少棒賽桃園龜山預賽第2戰與中國隊交手，3任投手聯手賞給中國隊9K、無失分，桃園龜山首局就猛攻下20分，終場以20比0、3局提前結束比賽，拿下預賽2連勝。

2023年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽昨天在韓國開打，台灣由桃園龜山國小棒球隊取得代表權，昨天首戰與菲律賓隊交手，以9比1拿下勝利，總教練李政達表示，其實菲律賓隊的守備、投手都不算差。

桃園龜山今天預賽第2戰與實力有段差距的中國隊交手，開賽就展現打擊火力，攻勢停不下來，一口氣打了22支安打、攻下20分，比賽前半段就拉開差距、奠定勝基。

桃園龜山昨天預賽首戰讓5名投手車輪戰、上場適應踩踏投手丘的感覺，今天先發投手許邵傑投1.1局所有出局數都是三振抓下，吳彥愷投0.2局連飆2K、謝品浤登板投1局，被敲出1支安打，也投出3次三振，3人聯手飆出9K、沒有失分。

桃園龜山預賽依序擊敗菲律賓、中國，預賽第3戰將於台灣時間明天中午12時與關島隊交手。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）為世界少棒聯盟LittleLeague Baseball（LLB）總會於台灣之官方認證分區組織，自去年起負責台灣LLB所有事務，此次也有提供球隊全套球服、打擊手套、緊身衣、頭盔和捕手護具，另外少棒賽事連同贊助商中華電信共同補助新台幣20萬元、提供球隊外出比賽所需。

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