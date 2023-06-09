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棒球／中東及印度將有職棒 前大聯盟球星當總教練

中央社／ 洛杉磯8日專電
籌備中的「聯合棒球」打算在中東國家及印度、巴基斯坦開疆闢土，前大聯盟球星特哈達（Miguel Tejada）將出任總教練。 美聯社
籌備中的「聯合棒球」打算在中東國家及印度、巴基斯坦開疆闢土，前大聯盟球星特哈達（Miguel Tejada）將出任總教練。 美聯社

中東及印度將有職業棒球比賽。準備在2024年底開打的新聯盟「聯合棒球」（Baseball United）近日宣布，前大聯盟球星特哈達（Miguel Tejada）出任總教練。

今日美國報（USA Today）報導，生涯6度入選明星賽、2002年獲選美國聯盟最有價值球員（MVP）的特哈達即將出任喀拉蚩君主（Karachi Monarchs）的總教練。

特哈達今年49歲，大聯盟生涯16個球季，曾效力6支隊伍，其中在奧克蘭運動家、巴爾的摩金鶯和休士頓太空人期間，展現明星身手，生涯累計307支全壘打。

籌備中的「聯合棒球」打算在中東國家及印度、巴基斯坦開疆闢土，向這個區域最熱門的板球挖牆角，希望打開棒球市場。前紐約洋基球星李維拉（Mariano Rivera）和多名大聯盟退役球星都是這個聯盟的發起人。

聯合棒球預計2024年底開打，目前浮上台面的球隊有兩支，除了前述的喀拉蚩君主，另一支球隊是孟買眼鏡蛇（Mumbai Cobras）。

喀拉蚩君主來自巴基斯坦，孟買眼鏡蛇代表印度，這個新成立的聯盟希望在這兩支球隊之間，塑造像是板球場上巴基斯坦與印度的世仇對決氣氛。

報導指出，最近幾個星期，聯盟還會宣布其他幾支球隊與總教練的名單，預計今年11月在阿拉伯聯合大公國的杜拜（Dubai）舉行表演賽。

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