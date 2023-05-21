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中職／本土最速單季百K有望 江少慶找回自己

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將先發投手江少慶。 報系資料照
富邦悍將先發投手江少慶。 報系資料照

距離生涯首次的單季100K，富邦悍將江少慶已經走到一半，今年出賽7場就已經奪下50次三振，速率不僅是生涯新高，更有機會挑戰本土投手單季最速100K紀錄，江少慶說：「我只是找回原本的自己。」

江少慶今年投44.1局就有50次三振，K9值10.15，面對打席數是174打席，超越返台第一年的K9值7.23。江少慶表示，今年K9值確實滿高，讓他想起在印地安人隊（現為守護者隊）的最後一年，2019年時三振率在聯盟排到第2。

「我只是找回原本的自己。」江少慶說：「自己沒有做太大改變，希望接下來球季都是一路順的。」他也笑說：「這樣的狀態最好能延續到退休。」

若照此速率複製貼上，江少慶有機會在面對348打席時拿下第100K，而本土投手史上單季最速百K是2004年林英傑的14場、91.1局、363打席，江少慶頗有機會破此紀錄。

最近兩場先發，江少慶都投出10次三振，他表示自己沒有在策略上做調整，只是專注觀察打者每個舉動，以及自己投球的品質跟進壘角度。

江少慶目前以防禦率1.62、50次三振位居投手雙冠王，他也希望到年底可以再多加一個王位，雖未表明王位名稱，但目前1勝3敗的他，對於團隊勝利還是放在優先。

江少慶 林英傑 富邦悍將

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