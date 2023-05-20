中職／兄弟完封悍將 4投接力無安打創紀錄

新莊棒球場昨天誕生一項中職史上首見的紀錄，中信兄弟隊鄭浩均先發6.1局，加上3任後援投手聯手，締造中職例行賽史上第11場無安打比賽，也是第1次接力無安打比賽，兄弟終場以3：0擊敗悍將。

鄭浩均前6局投完已用98球，未被敲安，僅讓悍將靠1保送、1失誤上壘。第7局繼續站上投手丘，面對蔣智賢的打席，鄭浩均被打得扎實，撈向中外野眼看就要形成長打，中外野手岳政華演出背對接球美技，兄弟投手教練王建民也在此時上場換投，鄭浩均以6.1局仍維持無安打之姿退場。

謝榮豪接手投球，范國宸打向右外野遭到接殺，林哲瑄打得強勁的滾地球也滾不出黃金內野防線，三壘手王威晨接球後傳一壘完成封殺，延續無安打挑戰。吳俊偉第8局、呂彥青第9局的投球，都使命必達，聯手締造這項大紀錄。

中職例行賽史上過去出現過10場無安打比賽，全數都是單一投手完成，第11場寫下史上首見的接力無安打比賽，鄭浩均、謝榮豪、吳俊偉、呂彥青歷史留名。

悍將先發投手江少慶也繳出精采好投，先發8局只被敲4安打、失1分，失分出現在第5局，陳文杰挨觸身球上壘，隨後盗上二壘，福來喜補上適時安打，儘管只失這1分，惜打線不僅0分支援，甚至連安打贊助都沒有。