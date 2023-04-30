中職／郭郁政染二年級生症候群？葉總：我大意了

味全龍隊郭郁政去年拿下7勝、防禦率3.43，站穩球隊先發輪值，今年前三場先發卻不如預期，首戰投5.2局已經是最多，之後局數逐步下滑，防禦率更來到7.63，總教練葉君璋不閃避責任：「我自己大意。」

去年是郭郁政在一軍的第一個完整球季，今年3場先發合計15.1局掉13分，吞下3連敗，葉君璋認為看起來有點像「二年級生症候群」，但病癥從去年季末就開始浮現。

郭郁政去年最後兩場先發都是只投3局就因大量失分退場，之後轉到中繼減輕負擔，葉君璋表示：「去年尾聲他開始下滑，那時候以為是累了，也是正常現象就忽略掉，如果這當中自己有細心一點，或許就不一樣。」

郭郁政的疑似疲勞狀態延續到秋訓，才讓葉君璋心生警訊，到開季這幾場先發，葉總特別注意，「有在幫助他調整，希望很快可以有好的成果呈現。」