快訊

淡大交換生誤食老鼠藥中毒 北醫曝最新病況：患者自述與小吃無關

鼓鼓曝接吻照宣布十年戀 大元卻傻眼喊「滿頭問號」

新型態詐騙警察也沒見過！偽造繳費通知 「後半段超傻眼」苦主被盜刷1萬

中職／看廣告！李超初登板緊張 被劉基鴻「業配」緩解

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊李超初登板，投1局無失分。圖／味全龍隊提供
味全龍隊李超初登板，投1局無失分。圖／味全龍隊提供

味全龍隊李超的一軍初登板就是壞球走在前，投出四壞保送後捕手喊了暫停，此時三壘手劉基鴻「無情業配」，告訴李超「你投完一球就看農搾的看板」，結果真的有效，李超投完1局就只被上壘一次，無失分漂亮收尾。

27日在嘉義市棒球場對富邦悍將隊之戰，李超在9局上登板，面對現場4356的觀眾，他說：「超緊張，看到人這麼多很慌。」結果第1打席就投出保送。

此時捕手劉時豪喊了暫停，上前告訴李超「去享受氣氛，相信你的隊友」，而其他內野手也聚在投手丘為他打氣，劉基鴻更要他看著本壘後方的母企業廣告看板分散注意力，李超說：「有用喔，後來我就能夠專心攻擊好球帶。」

李超最後靠雙殺、飛球出局，完成另類「三上三下」，他坦言二軍投球時都很正常，不會多想，真正站上一軍賽場，反而身體不受控制，「頭腦一直說要冷靜，但都沒辦法。」

回顧從2022年選秀落選，到自主培訓，今年終於轉為正式球員、站上一軍舞台，李超要感謝的人包括中信兄弟投手、台體大學長鄭浩均，「落選那天，他馬上打視訊電話給我，告訴我我是要成為好投手的人，不能夠愁眉苦臉，可以失落但不要失志。」

李超表示，落選當下真的難過到想哭，但有很多學長、教練都鼓勵自己，「是他們拉我一把，這些話成為我訓練時的動力。」

另外就是家人，李超打棒球以來，家人都刻意不給予過多關心，就怕他感受到壓力，如今終於登上中職舞台，「我沒有辜負家人，想要證明自己的努力成果。」

味全龍隊李超初登板，投1局無失分。圖／味全龍隊提供
味全龍隊李超初登板，投1局無失分。圖／味全龍隊提供

劉基鴻 棒球 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將雙箭頭主場4割男 王正棠拚月MVP看劉基鴻很強大

中職／李超初登板收到兩顆紀念球 一顆是隊長暖心特製

中職／這一撞如車禍再被倒車輾壓 林益全：還好不是小朱

中職／9分大局擊倒悍將 味全登龍頭、劉基鴻居全壘打王

相關新聞

中職／林益全下二軍 餅總：對他在一壘火力有更高期待

統一獅隊今天陣容異動，老將林益全下二軍、將陳重廷拉上一軍，總教練林岳平表示，林益全沒有狀況，只是換個隊形試試看，也坦言球...

中職／看廣告！李超初登板緊張 被劉基鴻「業配」緩解

味全龍隊李超的一軍初登板就是壞球走在前，投出四壞保送後捕手喊了暫停，此時三壘手劉基鴻「無情業配」，告訴李超「你投完一球就...

中職／悍將雙箭頭主場4割男 王正棠拚月MVP看劉基鴻很強大

中職開季至今各隊打了近20場比賽，形成戰國時代的大亂鬥，富邦悍將隊被客場戰績扯後腿，在外比賽僅拿下1勝5敗2和，雙箭頭王...

中職／李超初登板收到兩顆紀念球 一顆是隊長暖心特製

味全龍隊李超在27日完成生涯初登板，1局無失分的表現，獲得總教練葉君璋「心理不錯」的評價，賽後更收下兩顆紀念球，一顆是真...

中職／捕手換回福來喜 助總評價高宇杰：要多做筆記

中信兄弟隊今天先發捕手從高宇杰又換回福來喜，對於昨天高宇杰本季首次先發蹲捕，兄弟總教練林威助指出，仍有需要加強之處，期待...

中職／獅隊要閃糗紀錄需過江少慶 餅總看他本季好在一件事

統一獅隊今天帶著新莊球場跨季12連敗，續戰這座富邦悍將隊堡壘，想要避免追平聯盟最慘紀錄，今天必須要過江少慶這一關，獅隊教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦