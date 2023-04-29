中職／看廣告！李超初登板緊張 被劉基鴻「業配」緩解

味全龍隊李超的一軍初登板就是壞球走在前，投出四壞保送後捕手喊了暫停，此時三壘手劉基鴻「無情業配」，告訴李超「你投完一球就看農搾的看板」，結果真的有效，李超投完1局就只被上壘一次，無失分漂亮收尾。

27日在嘉義市棒球場對富邦悍將隊之戰，李超在9局上登板，面對現場4356的觀眾，他說：「超緊張，看到人這麼多很慌。」結果第1打席就投出保送。

此時捕手劉時豪喊了暫停，上前告訴李超「去享受氣氛，相信你的隊友」，而其他內野手也聚在投手丘為他打氣，劉基鴻更要他看著本壘後方的母企業廣告看板分散注意力，李超說：「有用喔，後來我就能夠專心攻擊好球帶。」

李超最後靠雙殺、飛球出局，完成另類「三上三下」，他坦言二軍投球時都很正常，不會多想，真正站上一軍賽場，反而身體不受控制，「頭腦一直說要冷靜，但都沒辦法。」

回顧從2022年選秀落選，到自主培訓，今年終於轉為正式球員、站上一軍舞台，李超要感謝的人包括中信兄弟投手、台體大學長鄭浩均，「落選那天，他馬上打視訊電話給我，告訴我我是要成為好投手的人，不能夠愁眉苦臉，可以失落但不要失志。」

李超表示，落選當下真的難過到想哭，但有很多學長、教練都鼓勵自己，「是他們拉我一把，這些話成為我訓練時的動力。」