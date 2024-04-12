MLB／大谷翔平清白獲認證 水原起訴書揭露4大證據

前翻譯水原一平今天被美國聯邦檢察官以銀行詐欺罪名起訴，大谷翔平涉賭的陰謀論也隨之煙消雲散，起訴書中更有4大證據可證明大谷的清白，終結一句就是「大谷毫不知情」。

水原一平日前因涉及非法博弈以及竊取大谷翔平帳戶資金而遭到開除，美國聯邦檢察官今天以詐欺罪起訴水原，大谷翔平被列為被害人，遭竊金額更高達1600萬美元（約台幣5.2億元）。

在水原醜聞爆發當下，外界曾有他是幫大谷背鍋的傳聞，甚至揣測下注的是大谷本人，就連組頭也有類似想法，從通聯紀錄上來看，組頭還曾留言給水原：「你不可能偷大谷的錢吧！我知道你只是幫忙掩護，我完全理解。」水原則是回應：「嚴格來說，我是偷了他的錢沒錯。」

由於大谷翔平自2018年開設的帳戶A曾多次匯款給組頭，才導致陰謀論浮出，但今天的起訴書中有4大證據，經美國聯邦檢察官徹底調查通聯後，證明大谷毫不知情，都是由水原在操作帳戶。

1. 大谷翔平使用的手機中，並無線上操作A帳戶的證據。

2. 大谷翔平的網頁瀏覽紀錄中，並無與博弈組頭有關的訊息。

3. 大谷翔平的文字訊息中，沒有任何談及運動博弈或是水原一平涉及賭博的內容。

4. 大谷翔平的文字訊息中，沒有與組頭或是轉帳帳戶持有人的對話紀錄，也沒有提及過相關內容。

而在大谷翔平與水原一平的對話紀錄中，檢察官也沒有查到兩人對於運動博弈有任何討論，或是任何關於賠率、下注金額等內容，也沒有提及A帳戶的轉帳，或是大谷翔平拒絕將A帳戶提供給經紀人、財務專家管理的證明。

經過美國聯邦調查，水原一平在協助大谷開設A帳戶後，將通知方式設定到自己的電子信箱跟手機，導致大谷無法獲得資訊，而在經紀人、財務專家要求檢視該帳戶時，水原也以大谷希望作為私人使用為由拒絕。