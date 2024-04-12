MLB／大谷快腿 跑輸雙城雷射肩美技

道奇隊日籍球星大谷翔平不但擁有長打砲火，跑壘速度也不錯，昨天對雙城隊之戰7局上，教練團相信大谷的腳程，讓他連拚3個壘包，不料碰到雙城游擊手柯瑞亞五星級守備，在本壘前遭觸殺，道奇終場以2：3落敗，未能完成3連戰橫掃。

大谷3打數1安打、被保送1次，連兩戰未開轟，生涯全壘打數停在174支，仍差「酷斯拉」松井秀喜1支，明天回到洛杉磯主場對決教士隊，再拚大聯盟日本球員最多轟紀錄。

雙城開路先鋒朱利安昨天轟出雙響砲，幫助球隊打完前6局領先1分，大谷7局上2出局攻占一壘，弗里曼揮出右外野邊線二壘打，雙城右外野手基里洛夫在全壘打牆前攔到球後，傳給從游擊區跑來補位的柯瑞亞，他展現雷射肩直傳本壘，讓一路狂奔的大谷出局。

主審哈德森第一時間判決大谷得分，看過重播畫面後改判，雙城保住領先局面、終止4連敗，新球季開打兩周終於拿到主場首勝。

道奇總教練羅伯茲賽後坦言，如果跑者不是速度快的大谷，三壘指導教練不會示意衝向本壘，當時已經兩出局，有必要搶下這一分，「這球傳得稍微高一點，大谷就得分了，真是精采守備。」

另外，洋基隊「怪力男」史丹頓昨天砲轟老東家馬林魚隊，生涯對戰大聯盟30隊都有全壘打紀錄，成為現役球員第15人；大谷只差天使、紅雀、國民、費城人、馬林魚隊達陣，本季還要交手3到6場，也有機會完成這項難得紀錄。