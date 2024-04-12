聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷快腿 跑輸雙城雷射肩美技

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
道奇隊大谷翔平（右）腳程雖快，但在本壘前被觸殺出局。（路透）
道奇隊大谷翔平（右）腳程雖快，但在本壘前被觸殺出局。（路透）

道奇隊日籍球星大谷翔平不但擁有長打砲火，跑壘速度也不錯，昨天對雙城隊之戰7局上，教練團相信大谷的腳程，讓他連拚3個壘包，不料碰到雙城游擊手柯瑞亞五星級守備，在本壘前遭觸殺，道奇終場以2：3落敗，未能完成3連戰橫掃。

大谷3打數1安打、被保送1次，連兩戰未開轟，生涯全壘打數停在174支，仍差「酷斯拉」松井秀喜1支，明天回到洛杉磯主場對決教士隊，再拚大聯盟日本球員最多轟紀錄。

雙城開路先鋒朱利安昨天轟出雙響砲，幫助球隊打完前6局領先1分，大谷7局上2出局攻占一壘，弗里曼揮出右外野邊線二壘打，雙城右外野手基里洛夫在全壘打牆前攔到球後，傳給從游擊區跑來補位的柯瑞亞，他展現雷射肩直傳本壘，讓一路狂奔的大谷出局。

主審哈德森第一時間判決大谷得分，看過重播畫面後改判，雙城保住領先局面、終止4連敗，新球季開打兩周終於拿到主場首勝。

道奇總教練羅伯茲賽後坦言，如果跑者不是速度快的大谷，三壘指導教練不會示意衝向本壘，當時已經兩出局，有必要搶下這一分，「這球傳得稍微高一點，大谷就得分了，真是精采守備。」

另外，洋基隊「怪力男」史丹頓昨天砲轟老東家馬林魚隊，生涯對戰大聯盟30隊都有全壘打紀錄，成為現役球員第15人；大谷只差天使、紅雀、國民、費城人、馬林魚隊達陣，本季還要交手3到6場，也有機會完成這項難得紀錄。

大谷翔平 教士 教練 日本 松井秀喜 羅伯茲 費城人 道奇 雙城 馬林魚

延伸閱讀

MLB／大谷本季有機會跟進史丹頓 賈吉生涯想轟30隊恐怕殘念

MLB／大谷翔平迴避水原醜聞疑問 洋基主播凱伊感到震驚

MLB／更改帳戶設定搬運大谷資金 水原一平打算認罪協商

MLB／拚大谷速度搶分失利 道奇教頭：球再高一點就好了

相關新聞

MLB／大谷快腿 跑輸雙城雷射肩美技

道奇隊日籍球星大谷翔平不但擁有長打砲火，跑壘速度也不錯，昨天對雙城隊之戰7局上，教練團相信大谷的腳程，讓他連拚3個壘包，...

MLB／骨骼驚奇！遊騎兵薛則復原進度超前連教頭都傻眼

高齡39歲的遊騎兵隊塞揚強投薛則（Max Scherzer）因去年動椎間盤手術而錯過開季，不過他手術後復健進度良好，近期受訪時表示牛棚練投感覺相當不錯，有望比原先設定的的7月底還早回歸。 薛則去

MLB／MVP找回長打了！「紅人殺手」葉力奇登國聯全壘打王

釀酒人隊明星外野手葉力奇（Christian Yelich）近年有「鋸砲」現象，雖然數據仍舊是聯盟平均之上，但和全盛時期的MVP成績有不小落差，不過開季至今他火力大爆發，今天對紅人隊敲出本季第5轟，幫

MLB／「義大利夢魘」帶頭衝 皇家打爆太空人菜鳥掃6連勝

近期氣勢如虹的皇家隊今天主場續戰太空人隊，在義大利籍重砲帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）5打點帶動下，比賽前半段就早早打爆太空人新秀投手亞里蓋提（Spencer Arrighetti）

MLB／大谷本季有機會跟進史丹頓 賈吉生涯想轟30隊恐怕殘念

洋基隊今天在紐約主場以2：5不敵馬林魚隊，終止4連勝，不過「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）6局下轟...

MLB／費城人諾拉以柔克剛 罕見均速不到90英哩照鎖紅雀

費城人隊明星強投諾拉（Aaron Nola）開季可謂多災多難，並不是因為受傷，而是三度登板都遇到嚴峻的氣候考驗，今天他在雨中出戰紅雀隊，全場均速不到90英哩，但他「以柔克剛」，照樣將紅雀打線制得服服貼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。