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MLB／大谷談「後一平時代」 有老婆真好、繼續睡到最後一刻

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平談「後一平時代」的生活。 路透
大谷翔平談「後一平時代」的生活。 路透

大谷翔平今天在賽前接受15分鐘的聯訪，話題也談到前翻譯水原一平不在身邊後的生活，身邊有妻子真美子、愛犬Decoy的存在，讓他感激說：「很慶幸有他們在我身邊」。

大谷近年只在先發投球的比賽後受訪，但今年開啟「單刀模式」，只剩「打者翔平」出賽，據美國媒體報導，道奇隊建議大谷每周接受一次訪問，透露復健進度等提問，而今天正是在事前便已公布大谷將在賽前受訪。

全長15分鐘的訪問，大谷面對的提問五花八門，也包括敏感話題，失去一平後，對他的賽前備戰是否帶來影響。大谷回應，「現在只過了幾周，而且正在客場之旅，在飯店也不太做什麼事，所以現在都是到了球場後自己做一些訓練，當然還有來自球隊每個人的幫助，感覺到教練團的支持，我對此非常感激。」

大谷表示，自己對於比賽的專注度並未受到影響，打球時就不會想到其他事情，「我的技術和能力還是一樣，我的工作就是相信這些自己擁有的東西，展現100%在球場上，我認為不管場外發生什麼事情，這是不會改變的道理。」

去年球季結束後，大谷的身邊多了真美子和Decoy的陪伴，今年是他第一次以人夫身分展開球季，被問到生活中的改變，大谷說：「沒有什麼太大不同，我還是會睡到最後一刻，但最近幾周發生很多事情，這種時候身邊有沒有人感覺會差很多，我很開心這種時候有他們陪在我身邊。」

至於飲食，大谷坦言，由於最近的事情，有一些生活模式必須要改變，但尚未建立一套固定的模式，因此都是叫外賣或外食居多，不太會自己下廚。

大谷翔平 水原一平 道奇

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