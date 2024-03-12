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MLB／山本由伸扛第二戰看新聞才知道 教頭笑答：還沒跟他說

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日籍強投山本由伸。 美聯社
日籍強投山本由伸。 美聯社

道奇隊公布球季前兩場在南韓首爾系列賽的先發投手，日籍強投山本由伸負責第二戰，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）扛起開幕戰，總教練羅伯茲（Dave Roberts）笑答：「我幾天前跟葛拉斯諾說了，至於山本，呃…我還沒跟他說這件事耶！」

大聯盟官網今天公布兩戰先發投手，確定首戰由道奇葛拉斯諾面對教士達比修有，次戰則是山本由伸面對馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）。

道奇兩位新同學扛下球季前兩戰，預計回到美國本土後也將由兩人負責道奇球場前兩戰，接下來的3到5號先發順序則尚未定案。

日籍強投山本由伸負責首爾海外系列賽第二戰先發，對決教士馬斯葛洛夫。 截圖自大聯盟官方X
日籍強投山本由伸負責首爾海外系列賽第二戰先發，對決教士馬斯葛洛夫。 截圖自大聯盟官方X

對於登板順序，羅伯茲解釋，兩人就是道奇最強的先發投手，誰扛第一戰都夠格，但考慮到道奇賽程在4月的4個休兵日，將山本放在第二戰，將能讓他獲得多1天休息時間，「這樣的順序會讓他有更多休息天數，所以我選擇了這個方案。」

意外的是，羅伯茲揭露已通知葛拉斯諾將負責開幕戰，山本由伸則是並不知情，「他應該跟其他人一樣，都是現在才發現。」山本也證實此事，「我有和投手教練聊過幾次關於接下來出賽計畫的事，但總教練確實沒通知這件事。」

山本由伸 羅伯茲 道奇

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