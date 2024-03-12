MLB／達比修有第4度扛開幕戰 首爾戰無緣過招山本由伸

道奇、教士隊的南韓首爾開幕系列賽先發投手公布，達比修有將為教士扛起首戰，山本由伸則是道奇第二場的先發投手，兩位日本強投無緣同場，道奇把開幕戰先發榮銜交到葛拉斯諾（Tyler Glasnow）手中。

首爾系列賽將在3月21、22日在高尺巨蛋登場，今年因道奇豪華艦隊陣容讓這組對決更加吸睛，大谷翔平、山本由伸加入道奇後的首場季賽將在首爾上演。大聯盟官網今天公布先發投手，首戰由葛拉斯諾碰上達比修有，次戰則是山本由伸過招馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）。

今年是達比修效力教士的第4年，第3度扛起教士開幕戰先發，大聯盟生涯則是第4次，第一次為2017年效力遊騎兵隊時。