聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／達比修有第4度扛開幕戰 首爾戰無緣過招山本由伸
道奇、教士隊的南韓首爾開幕系列賽先發投手公布，達比修有將為教士扛起首戰，山本由伸則是道奇第二場的先發投手，兩位日本強投無緣同場，道奇把開幕戰先發榮銜交到葛拉斯諾（Tyler Glasnow）手中。
首爾系列賽將在3月21、22日在高尺巨蛋登場，今年因道奇豪華艦隊陣容讓這組對決更加吸睛，大谷翔平、山本由伸加入道奇後的首場季賽將在首爾上演。大聯盟官網今天公布先發投手，首戰由葛拉斯諾碰上達比修有，次戰則是山本由伸過招馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）。
今年是達比修效力教士的第4年，第3度扛起教士開幕戰先發，大聯盟生涯則是第4次，第一次為2017年效力遊騎兵隊時。
道奇的開幕戰先發投手為葛拉斯諾，去年底透過交易來到道奇，近一步達成5年1.365億美元合約，第二戰交付山本，則是道奇12年3.25億美元的海外投資，將球季前兩戰都交到新同學手中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言