MLB／無緣同場山本由伸不可惜 達比修：遲早會遇到

大聯盟首爾開幕系列賽兩場先發投手戲碼確定，教士隊達比修有、道奇隊山本由伸都將在高尺巨蛋先發但無緣同場，大聯盟生涯第四度扛下開幕戰的達比修不可惜，「球季中總會碰到同場的那一天，我期待那天的到來。」

首爾系列賽將在3月20、21日在高尺巨蛋登場，大聯盟今天公布兩戰先發投手，第一戰由達比修有打頭陣，對壘葛拉斯諾（Tyler Glasnow），山本由伸為道奇負責第二戰，教士則是推出馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）。

今年是達比修效力教士的第4年，第3度扛起為教士開幕戰先發，大聯盟生涯則是第4次，追平田中將大，並列日本投手最多次負責開幕戰先發紀錄。

「把第一戰交給我，這是榮耀且特別的事，尤其是這回比賽在南韓進行。」達比修表示，「自從第一次在國際賽碰到南韓隊後，我就很喜歡南韓棒球，也有在關注南韓棒球，能在這個國家出賽、在南韓球迷面前投球感覺很神奇。」

這也將是達比修第一次面對「藍色大谷」，達比修表示，他會抱持面對的是道奇全隊的對決心態，「道奇有很多好手，像是貝茲、大谷，我必須認真研究，為這場比賽作好準備。」至於無緣在首爾與山本同場登板，達比修回應，「可以同場當然會很棒，但我想球季中總會有碰到他的一天，我會期待那天的到來。」