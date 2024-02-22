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MLB／千賀滉大手臂疲勞亮警訊 大都會教頭：不用太擔心

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
千賀滉大意外缺席春訓，原因是手臂疲勞。 路透
千賀滉大意外缺席春訓，原因是手臂疲勞。 路透

去年球季扛起大都會隊王牌投手的千賀滉大，今天意外缺席春訓，原因是手臂疲勞，令人擔心是否能趕上開季？不過經初步檢查，總教練門多薩（Carlos Mendoza）說：「不用太擔心。」

門多薩解釋，千賀滉大在昨天訓練之後，感覺到手臂有些疲勞，因此今天留在室內休息，讓球隊持續觀察，接下來會先讓訓練員檢查，也可能會進一步檢視。

而經過初步檢查後，門多薩表示：「看起來我們不需要太過擔心。」至於是否仍照既定安排進行MRI（斷層顯影）檢查則尚未確定。

31歲的千賀滉大去年首次旅美就繳出王牌等級績效，29場先發投了166.1局，拿下12勝7敗，防禦率2.98、被上壘率1.22，那顆招牌的「幽靈指叉」更協助他取得202次三振，在國聯新人王票選排名第2，塞揚獎排第7。

大都會隊今年簽下塞佛里諾（Luis Severino）、米納亞（Sean Manaea），並透過交易換來豪瑟（Adrian Houser），補強先發輪值，不過千賀滉大預計仍是1號先發，若無法趕上開季對戰力是一大折損。

千賀滉大 塞揚獎 大都會

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