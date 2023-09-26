T1聯盟／台啤雲豹第3洋將克羅馬加盟 曾是NCAA冠軍成員
T1聯盟台啤永豐雲豹今天宣佈簽下美籍前鋒克羅馬（Lasan Kromah），提升球隊的戰術深度和攻擊能力，而他也是台啤雲豹繼阿拉薩與漢密爾頓（Justyn Hamilton）後的第三位加盟洋將。
克羅馬現年32歲，身高198公分，擅長跳投、單打，並能為隊友製造絕佳得分機會，他在2018-19年於法國二級聯賽奪得年度得分王，平均每場貢獻17.1分，除此之外，他在2014年隨康乃狄克大學哈士奇男子籃球隊奪得NCAA總冠軍，並在2010年被選入大西洋十大聯盟（NCAA Atlantic-10）的新人第一隊。
對於加盟台啤雲豹，克羅馬說：「這是我首次來台灣，非常期待要和這裡的球迷互動，我對加盟台啤雲豹感到興奮，希望可以早日融入這個大家庭，和隊友們共同為新賽季目標努力。」
擁有豐富海外經歷的克羅馬在近年來都在歐洲地區籃球聯賽效力，包括法國、土耳其、希臘等，台啤永豐雲豹球團期待他在即將到來的新球季能提升球隊戰力，爭取更多勝利。
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