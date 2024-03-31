● 資料提供 / 新北市政府文化局

「茶山繚療」發想於五大美學廊帶的綠色山林-茶山文化，111年首度推出以整個行政區作為綠色療癒品牌。今年度為深化地域品牌形象，以「Tea Way」為主 題，強調社區社群的連結與合作、茶山的文化體驗設計和串聯，讓人潮自然流動於山城巷弄及自然環境中，找到最適合自己的茶山旅之道。

113年4月13日至14日於坪林茶業博物館舉辦連續2日的市集「泡茶市」，今年茶山繚療特別企劃「流水席」作為年度亮點，包含「流水麵線」及「泡茶席」兩大設計，結合茶文化與飲食趣味，打造出大人與小孩都能輕鬆參與、樂在其中的茶山食療體驗。市集活動不僅有各種自然療癒與質感生活的品牌攤位，還有精彩的音樂演出及茶山聊療講座等系列活動，現場也設置一處「閱讀茶山專區」展出相關文化讀物，讓民眾更深入認識茶山。

為呼應年度主題「Tea Way」，延續綠色旅遊主軸提出創新思維「串茶路」，透過與在地團隊商家合作，於坪林等大翡翠生態圈地方，規劃出有關茶山的串聯體驗服務，將茶飲食、茶選物及踏訪景點一次收進民眾的口袋名單，並搭配茶山繚療的紙本指南小冊及線上網頁的圖文資訊，即使沒有帶路人也能安排組合屬於自己的「茶山旅之道」，可以在市集活動日後隨時按圖索驥出發，重新挖掘茶山的人文特色，探索品味茶山之美，感受茶山繚療帶給你的綠色療癒力量。

茶山繚療市集-泡茶席

•04/13-04/30

•新北市政府文化局

(板橋區中山路一段161號28樓)

•02-2960-3456#4597

•www.culture.ntpc.gov.tw

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