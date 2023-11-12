淡水街長多田榮吉故居

●資料提供 /新北市立淡水古蹟博物館

1930 年代的淡水，承繼晚清開港發展，儼然一介繁華之城，在熙來攘往的滬尾街上，熟悉的身影熱心穿梭，頭上的毛髮或許稀疏，但細心程度可是不輸人，他是曾經的淡水街長―多田榮吉。他的政績與對街庄的貢獻確實不落人後，可是他的生活況味，又有誰知？

本次「多田桑の多彩日常」常設展，再次探查手寫書信與史料，重現多田桑的生活光景。從玄關往故居裡漫步，由此走入多田的日常中。側身走入，桌上的日記與老櫃子，訴說著多田過往回憶、窗櫺一隅的小圓桌上，茶香總是引人入味；另一側的角落，當年煮食聲不絕於耳，節儉的多田卻是位飯桶，看來人總有自己的偏好；步入八疊大堂，暖桌與日常小物訴說故居光景，往窗外望去，這就是屬於街長的觀音風光。展區內一共五大日常展示，每一個角落都收藏了屬於多田的時光，在「經商的日常」中，一起看看老街長的生意經，在「個性的日常」中，一起體會多田的好吃經，在「故居的日常」中，一起與老故居聽雨眠。

在「和雅的日常」與「玩賞的日常」中，一起趣玩多田的興趣。在每個角落等著大家的是與過往形象不同的多田榮吉，不僅熱心、細心、愛操心，又時時關心街坊鄰居，對自身極為節儉，這是過往不被了解的他，也是最真實的他，除了老街長之外，他還是淡水街的那位「多田桑」。