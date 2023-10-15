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博物館分身術！ 新北創藝力—文化韌性城市論壇

聯合新聞網／ 新北市藝遊
由學員共同觀察與思考「行動博物館」可以改善和極具挑戰的面向，透過願景工作坊進一步將腦中的想法化為行動
由學員共同觀察與思考「行動博物館」可以改善和極具挑戰的面向，透過願景工作坊進一步將腦中的想法化為行動

● 資料提供/新北市政府文化局

現今博物館越來越重視以行動實踐文化平權，新北五條美學廊帶的博物館群，近年來亦積極透過地方性節慶和跨界藝術活動，與地方共同譜寫在地的故事與歷史，實踐越在地越國際的城市願景。而「行動博物館」正是博物館們開分身！運用典藏、創意與數位科技工具，將博物館知識和學習資源，帶進社區、擾動校園與偏鄉。

新北市政府文化局辦理「博物館分身術！新北創藝力—文化韌性城市論壇」，於今年 9 月即以專家學者焦點講座和兩場次的文化深度走讀，邀請博物館館長、館員和學者們，暢聊博物館與地方的互動關係，以及行動博物館之概念與價值，走訪淡水古蹟文化和瑞芳金瓜石礦山文化，實際體驗各館的行動博物館模組，為民眾建立對文化韌性城市論壇年度議題初步的認識與想像。

走訪淡水重建街區，看見藏身於廟宇、古蹟、街廓中歷史痕跡的存留，認識淡水人與地方、與海港的多重關係，以及奠基於此的城市發展
走訪淡水重建街區，看見藏身於廟宇、古蹟、街廓中歷史痕跡的存留，認識淡水人與地方、與海港的多重關係，以及奠基於此的城市發展

「博物館分身術！新北創藝力—文化韌性城市論壇」系列活動，融入「審議民主」的概念與方法，期望和民眾一同思考現今博物館的角色，博物館如何與地方共同譜寫在地的故事與歷史。邀請與會者有機會在知情（informed）的前提下，對於新北市文化創意加值、博物館跨域合作、博物館連結地方和擾動社區、行動博物館服務之創意設計方案等議題，進行審議式討論。

在新北美術館即將落成和台灣設計展於三鶯地區開展之際，邀請市民朋友們一起來天馬行空，發想行動博物館的 N 種樣貌，收服博物館分身！論壇系列活動包含審議民主桌長培訓、Open Space 工作坊和兩日的願景工作坊，報名請洽新北市政府文化局粉絲專頁。

Info

● 即日起至11/30

● 新北市政府文化局

（板橋區中山路一段161 號28 樓）

● 新北市文化局臉書

● 更多活動詳情請上臉書查詢

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