「新北Ｏ起來」——2023台灣設計展

● 資料提供/新北市政府文化局文化發展科

由經濟部產業發展署與新北市政府共同舉辦的「2023台灣設計展」首度在新北市舉行。從新北這座城市可以一窺台灣土地上的生活百態，綜觀台灣社會及產業發展的時間縱向及地理橫向切面，新北市是廣納族群的文化熔爐，容納了多元文化及來自各方的想法，為在地產業注入新的生命力。展覽以「Ｏ起來」（唸：圈起來）為題，總策展概念從人出發，以「Ｏ」作為這座城市的核心意象。「Ｏ」蘊含著「環」 的概念，是形容詞、也是動詞，透過「Ｏ起來」的動態語彙，回應在城市運轉的百工百業，彼此獨立卻又如綿密的網絡，彼此相依、緊密相連，構成新北這座城市每日運轉的內在動能。

設計展主視覺由知名團隊「叁式Ultra Combos」操刀，藝術總監何庭安與設計團隊思考，若新北代表眾人之城，那將不會只有一種面貌、一種聲音，而是以眾人之聲混音而成的MIXTAPE。為了呈現新北這張混音專輯並呼應主題，視覺採用大量的圓圈構成基調，如專輯唱片般的細碎反光，細膩的以大量文字呈現新北的自然生態、人文風貌、百工百業，是以眾人之聲構成的交響樂章。色彩規劃則以新北五條美學廊帶代表色所組成，包括：鶯歌陶器所在的紅色、藍天海岸的藍、黃金山城的黃、綠色山林的綠、城市探索的灰，以無單一的代表色、無畫面中心的構圖，呈現出新北市沒有限制、多元共融的城市特色，將新北的聲音與景象Ｏ在一起！

新北起手式

主展區以新北起手式、新北進行式及新北未來式三架構為主軸。新北起手式，從地理環境、人文百態重新解構新北，由「偶然設計 Serendipity Studio」呈現的「新北山河陣」以新北市山河環繞的地理關係，透過「山是能量開始的地方」、「河流是延續的道路」和「世界出發的海」三條取徑，透過大型的立體裝置，呈現新北市壯闊的山河。而「工二建築 HII ARCHITECTS」規劃的「異他方」將新北市豐富的族群與生活脈絡視為一座「多樣共融的城市」，讓帶著獨特的文化、生活、飲食與不同時期來到此地的人們，在這包含多元族群的地方相互融合中，所產生的新文化脈絡透過展覽呈現出來。

新北進行式

新北進行式展區，透過創新、轉化、注入設計思維，為新北開創傳承的力量。其中，「小島裡文化 Sidoli Radio」所執行的「Project 365計畫」為在台灣設計展策展規劃前的先鋒，計畫在2022年即展開，計畫的多數行動皆從「人本」出發，人與人對話溝通產生聲音，聲音紀錄了這些所有的過程，而「過程」成為此計畫最重要也是最核心的段落。「Project 365計畫」的「365」就是「365天」的意思，代表此計畫的時間軸不再被侷限於設計展期間，而是能在展覽的前後持續擾動地方，並針對新北市的諸項議題進行挖掘與梳理，讓問題能透過設計被理解與解決，期待從過程中產生可被延續的prototype (方案雛形)，創造城市居民的共感。

新北未來式

在極端氣候、人口老化、少子女化、科技快速變遷拉大貧富差距等複雜挑戰下，未來城市的樣貌愈來愈難以勾勒，生存於此變得比過往更加挑戰，連帶城市的治理也愈加複雜。在未來城市裡，不分年齡、性別、角色，你、我、他、牠，每一個生命都是城市的主人，在更多的溝通與理解下，才能互相成就，創造共好的未來。作為全台灣人口第一多的大城，新北市可說是台灣整體發展的縮影，因此，在新北未來式這個展區，「築點設計 archicake」規劃的「共好」由不同族群出發，不同地理端點出發，深度的紀錄與傾聽，導入設計思維，讓改變從微小出發，期盼透過展覽提供民眾未來想像的藍圖。

衛星展區

除了主展區，作為衛星展區的新北捷運環狀線，無論是居民、通勤族或是旅客，城市中形形色色的人們透過捷運在城市不同空間流動串聯，而新北捷運環狀線正是代表這座城市能量流動的黃色路徑。此次設計展跨越六個端點：新北市政府一樓大廳、新北產業園區站、頭前庄站、板橋站、景安站、十四張站，期望運用環狀線跨越不同個性城區的特性，將地方連結的特色呈現出來。

品味漫遊

「新北哩賀」計畫，搜羅全新北共129條路線、154場走讀活動，圈起館內與館外、在地與外地，帶領新北人、外地人、外國人，打破疆界與語言的隔閡，探索最真實的地方生活、環境、產業，跨進每個地方小圈圈，讓民眾以身體力行，與在地交朋友，在與環境互動間，感受看與被看的關係，從動線上發現彼此，從地理位置上與新北產生關係。

在展覽期間夜晚，在燈光的指引下，進入大型的聲光展演中，邀請Bito透過投射出不同的圖像以及風格的變換，讓民眾除了可以了解29個不同行政區所代表的特色，透過與裝置的互動，也能親自參與在這場演出之中。而假日市集則邀請到多場大型市集的策展人「米力」與專業飲食顧問「徐仲」替我們將老店及在地店家，藉由新北「山、河、城」的三個不同特質，移動串連城市各地，透過流動的宴席將多元的豐饒美味呈現給大家。

新北市政府以文化治理思維，推動「三鶯文創整合計畫」，從三鶯廊帶出發，配合美術館興建工程、戶外園區建置、捷運三鶯線工程，將三鶯地區打造成北台灣藝術觀光重鎮，期盼能建立城市治理的典範，使新北多元特色如行政區般鏈結成環。此次設計展希望以「新北市美術館園區」、「鶯歌運動中心」、「鶯歌陶瓷博物館園區」及「同慶市民活動中心」為基地，透過設計能量呈現新北市以文化治理思維，發展新北城市美學及城市建設，使新北市成為未來城市的典範。

Info

● 10/06-10/22

週一～週五11:00-20:00

週六、週日及國定假日11:00-21:00

● 主展區 | 新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活

動中心、新太源藝術工坊

● 衛星展區 | 新北捷運環狀線

● 響應展區 | 新北29行政區

● www.designexpo.org.tw

● 台灣設計展

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