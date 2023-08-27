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《八仙變數》Immortal Variables

聯合新聞網／ 新北市藝遊

當代傳奇劇場青年團「興傳奇青年劇場」與來自新加坡的九年劇場的跨國跨界合作，將傳統藝術元素融入當代戲劇，創造這個發生在近未來的現代科幻寓言劇。

本次演出講述國家總裁被綁架，故事裡有一個可以通過分析數據來預測未來的系統;系統裡則隱藏著一個可以控制人腦的技術。一個反政府組織。一次被監聽的電話。一場龐大的計中計。密碼是什麼?誰是內鬼?几率是多少?誰能真正控制變數?

興傳奇青年劇場HingLeedYuthTheatre

1986年，一群演員意識到傳統藝術的優勢不再，思索如何讓傳統戲曲與當代劇場接軌，在藝術總監吳興國的帶領下，「當代傳奇劇場」於焉誕生。當代傳奇劇場對於傳承和教育更不遺餘力，致力於京劇人才培育及創作，受到年輕觀眾熱烈喜愛。2016年成立興傳奇青年劇場，為孕下一代人才而設立，展現更活潑、多元跨界、創意自由的發展版圖。

九年劇場Nine Years Theatre

扎根於多元文化新加坡，九年劇場是個喜歡想像如何改變遊戲規則的得獎華語劇團。從一開始，九年劇場就投入於演員訓練，以保持作品的質量，同時追求以誠實且有深度的方式來娛樂觀眾。通過有共鳴性，蘊含文化層次，並具細膩感知度的作品，來接觸各種背景的群眾。不限規模類別，“九年”的演出包括經典重釋、文學改編、原創作品、跨媒介及跨國際合作。

●演出名單｜

朱柏澄 飾 總裁

徐山淇 飾 李婕瑀

洪正恆 飾 曹立人

莊舒怡 飾 何穆奇

黃若琳 飾 張晴

陳允雯 飾 韓靜

林益緣 飾 鍾曉龍

楊瑞宇 飾 藍一天

►活動時間｜09/22(五)-09/24(日)

►活動地址｜板橋區民族路130巷67號

►詳情網址｜www.facebook.com/BBS1930

更多活動詳情請上臉書粉絲專頁或電洽查詢

資料提供：新北市市定古蹟板橋放送所

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