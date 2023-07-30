一年一度新北市兒童藝術節，將在8月5日至13日熱力登場！

本屆新北市兒童藝術節主題為「怪獸樂園」！活動期間，新北市市民廣場將化身為怪獸樂園，共規劃4大好玩場域：奇幻舞台、探險園區、FUN 小島、彩色園區。以繽紛色彩意象打造怪獸樂園，融合表演、藝術裝置、體驗、市集及設計參與等一系列豐富活動，邀請大家夏日玩翻新北市！

怪獸樂園場域除了遍佈新北市市民廣場、市府大廳、板橋區重慶路行人徒步區等地，新北市轄屬之7大藝文場館：淡水古蹟博物館、新北市立黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、坪林茶葉博物館、十三行博物館、林本源園邸及新北市立圖書館；亦推出「幻彩博物館」系列專屬兒藝節的響應活動。

今夏，邀請大小朋友和怪獸們一起探索怪獸樂園，學習色彩知識！

【奇幻舞台】

8/5(六)~8/13(日)每天都有特色演出的「奇幻舞台」，充滿各種音樂、舞蹈、戲劇及聲光魔力，還有超炫無人機舞蹈及多場精彩演出，邀請小朋友跟著舞動身體，陷入表演的奇幻魅力！

【探險園區】

打造繽紛迷你的「泡泡駕訓班」，為不同年齡階段的孩童設計不同的挑戰活動，讓小朋友猶如置身迷你駕訓班，在遊玩中認識交通安全的重要性，如：輕型遊戲的寶石蒐集區、進階互動的駕訓車等。

怪獸樂園活動關係圖

市民廣場上會有許多體驗及藝術裝置，系列主題中的「FUN 小島」裡即有「甜點ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ」彈跳床、「繽紛碰碰樂」彩色球及「摩彩西搜」翹翹板等多項體驗設施，打造好玩的繽紛遊樂島！

靜態藝術裝置「彩色園區」，則有怪獸彩繪樂園、幻彩魔法棒、鳶尾花動物園、彩虹雨系列及美獸MAX HERO等多種藝術裝置。假日市民廣場將推出小老闆市集，邀請小朋友來設計商店招牌，自己開店做老闆！

「魔幻世界」區將帶來好玩的科技藝術體驗裝置，大型萬花筒《轉轉鏡花》、RGB迪斯可等科技藝術裝置，讓民眾透過沉浸式體驗欣賞豐富的色彩世界。展區中亦規劃「奇幻電影院」，定時撥放精采卡通電影。邀請大小朋友來此小憩，繼續玩翻怪獸樂園。喜愛特技表演的朋友也千萬不能錯過「馬戲園區」在8/5~8/13的兩個週末所帶來的特別作品，分別是天馬戲創作劇團《馬戲親子劇－蟲蟲馬戲團》與馬戲之門《馬戲公園計畫：冒險遊樂場》的精采演出！

「2023 新北市兒童藝術節─怪獸樂園」讓人意猶未盡的奇幻世界，究竟還有哪些活動？更多活動詳情請上官網查詢。

►活動時間｜112.08.05 - 112.08.13

►活動地點｜新北市市民廣場、新北市政府大廳、板橋區重慶路行人徒步區

►詳情網址｜https://www.newtaipei-summer.tw

資料提供：新北市政府文化局