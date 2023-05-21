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2023年第13屆新北市文學獎 熱情徵件中

聯合新聞網／ 新北市藝遊
2023年第13屆新北市文學獎系列活動 「2023新北文學工作坊」
2023年第13屆新北市文學獎系列活動 「2023新北文學工作坊」

「2023年第13屆新北市文學獎」已經開始徵件，分為散文、新詩、短篇小說、繪本故事及新住民圖文創作5大類，其中散文及新詩又分為一般組及青春組，歡迎18歲以下的青年踴躍創作。凡以中文創作皆可，國籍、居住地不限，海外朋友也可參加。

如同街頭巷尾熱門的各國美食，新住民早已是新北市中不可或缺的一份子，本屆「新住民圖文創作組」以「日常新百味」為題，以圖片創作加上100至500字短文投稿，歡迎新住民、新二代與移工朋友，或對新住民議題有興趣者踴躍參加。

此外，為鼓勵大家參與文學創作，讓文學獎得獎作品有更多發展可能，今年新北市政府文化局也特別邀請創作大師辦理「新北文學工作坊」，演練文學創作的起承轉合。

「2023新北文學工作坊」活動表

【創作之後─關於出版的大小事】

講師｜胡金倫

時間｜05/06〔六〕14:00-16:00

地點｜新北市立圖書館總館 / 3樓演講廳（板橋區貴興路139號）

【改編跟原作越像越好嗎？文學改編的若干思考】

講師｜朱宥勳

時間｜12/10〔日〕13:00-15:00

地點｜新北市政府 / 511會議室（板橋區中山路一段161號5樓）

【IP 改編浪潮來襲！打造文本改編新出路】

講師｜林孟寰

時間｜12/10〔日〕15:30-17:30

地點｜新北市政府 / 511會議室（板橋區中山路一段161號5樓）

即日起至07/15

新北市政府文化局(新北市板橋區中山路一段161號28樓)

02-8692-5588#5327 新北文學服務專線

literature.culture.ntpc.gov.tw 更多活動詳情請上官網或電洽查詢

2023年第13屆新北市文學獎 熱情徵件中
2023年第13屆新北市文學獎 熱情徵件中

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2023 新北市學生影像新星獎 熱情徵件中

全國學生影像類競賽總獎金最高、最受青睞且兼具在地化與國際化的「2023 新北市學生影像新星獎」開始徵件囉！今年度除一般影像競賽外，特別為國中小學生增設影片拍攝計畫競賽，賽制多元，期待能挖掘出更多視角創新的學生作品。

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