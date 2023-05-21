2023年第13屆新北市文學獎 熱情徵件中
「2023年第13屆新北市文學獎」已經開始徵件，分為散文、新詩、短篇小說、繪本故事及新住民圖文創作5大類，其中散文及新詩又分為一般組及青春組，歡迎18歲以下的青年踴躍創作。凡以中文創作皆可，國籍、居住地不限，海外朋友也可參加。
如同街頭巷尾熱門的各國美食，新住民早已是新北市中不可或缺的一份子，本屆「新住民圖文創作組」以「日常新百味」為題，以圖片創作加上100至500字短文投稿，歡迎新住民、新二代與移工朋友，或對新住民議題有興趣者踴躍參加。
此外，為鼓勵大家參與文學創作，讓文學獎得獎作品有更多發展可能，今年新北市政府文化局也特別邀請創作大師辦理「新北文學工作坊」，演練文學創作的起承轉合。
「2023新北文學工作坊」活動表
【創作之後─關於出版的大小事】
講師｜胡金倫
時間｜05/06〔六〕14:00-16:00
地點｜新北市立圖書館總館 / 3樓演講廳（板橋區貴興路139號）
【改編跟原作越像越好嗎？文學改編的若干思考】
講師｜朱宥勳
時間｜12/10〔日〕13:00-15:00
地點｜新北市政府 / 511會議室（板橋區中山路一段161號5樓）
【IP 改編浪潮來襲！打造文本改編新出路】
講師｜林孟寰
時間｜12/10〔日〕15:30-17:30
地點｜新北市政府 / 511會議室（板橋區中山路一段161號5樓）
即日起至07/15
新北市政府文化局(新北市板橋區中山路一段161號28樓)
02-8692-5588#5327 新北文學服務專線
literature.culture.ntpc.gov.tw 更多活動詳情請上官網或電洽查詢
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