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丰采存珍─梁丹丰珍藏．傳承畫展

聯合新聞網／ 新北市藝遊
梁丹丰老師水彩作品《仙客來》 (圖/新北市文化局提供)
梁丹丰老師水彩作品《仙客來》 (圖/新北市文化局提供)

●資料提供／新北市藝文中心

　　「一襲旗袍來去自如，隨身畫筆遠走天涯，如果繪畫作品是反射我們各別內在的心境，不斷的旅行，便密集透視了各種人生的內容。」總是身著優雅旗袍的梁丹丰教授，是我國女性結合自助旅行與繪畫寫生的開創者，畢生作畫不輟且致力藝術推廣與傳承，此展是其珍藏私房畫的一次抒情選讀。

存珍佳作　新北再現

　　早年經歷烽火中國，1949年來臺後，於新北永和長居終老，梁丹丰教授生前即將其1萬3970件親筆畫作及手稿約5700筆，全數捐贈國家圖書館永久典藏。

　　此次展出的是梁教授未曾公開、由家屬重新整理的壓箱寶，是其繪畫存珍的一次丰采再現。展出作品100餘件，囊括水彩、水墨、油畫、鉛筆等媒材，作品題材則從傳統文人畫、風景、人物、景物到花卉。

　　尤值一提的，是這次展出的許多花卉作品多是2000年後的創作，彼時其心境豁達，追尋淨土，在清麗的線條裡感受自適的和煦。此外，還有「不丹畫遊」、「瑞士寒冬行」等系列手稿，展現對人、事、景、物的細膩觀察的至情筆觸。

丹青傳承　子女同展

　　傳承，是梁丹丰教授繪畫語境中另一個重點。上承乃父歷史畫名家梁鼎銘，以啟蒙的方式、自由的風氣，開啟她的繪畫之路；二女一子亦承襲其基因，繪畫與旅行是他們共通的語言，各擅勝場。

　　這一次特別輸出梁教授重繪其父梁鼎銘〈惠州戰蹟圖〉，重現「戰畫」的丹心熱血；亦邀請到其子女梁銘毅、梁銘剛及梁銘潛共同展出，帶來各抒己懷的佳作，在與梁教授作品的輝映對比中，那種既傳承又突破的創作張力，始是丹青傳承的深刻內涵。

歸根情懷　生活恬適

　　「只要心中有桃源，你便身在桃源中，我這樣熱愛我的國家、土地、人群，旅遊世界回來，我發現我竟愛得如此之深。每個人心中都有一方淨土；我的淨土，便是走向自然。」梁教授曾如是表示。

　　一生致力於創作的她，從旅居國外，至返臺歸鄉，不論走到哪邊，總是能夠將生命的體驗藉由畫筆繪出，帶給觀者不同的世界。

　　「生於憂患，長於離亂，遍遊寰宇，深愛國家。」這是梁丹丰總結自我人生的精鍊寫照，簡短16字，深刻且質樸地描繪出她之於人生、之於心境、之於繪畫、之於世界的內外表裡，而這誠摯的自述，透過其畫、其文鮮活地映照給所有觀眾。

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藝術家簡介：梁丹丰

　　生於南京市，因國共內戰，於1949年後移居臺灣臺北縣永和鎮，曾任教於崇右企業管理專科學校、銘傳商業專科學校，中國文化大學美術系和國立臺灣藝術專科學校美術科，能畫能文，終生不輟。

　　旅遊寫生是其作品特色，地點廣遍世界，亦經常在世界各地辦展，展出多為旅行路上所紀錄創作的水彩畫和素描，曾得過菲律賓「國畫首獎」、文協「美術類榮譽獎章」、教育部「文藝獎章」、「世紀巨龍獎」、「金爵獎」，1991年獲得第16屆國家文藝類最佳創作獎（散文創作）等獎項。

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．即日起至02/19

．新北市藝文中心（板橋區莊敬路62號）

．02-2253-4417服務臺

．www.artcenter.ntpc.gov.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢

2023年《新北市藝遊》1-2月號
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