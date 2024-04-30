導遊領隊考試114年改4考區 部分外語改採檢定方式

觀光署今天指出，導遊領隊考試明年將把12個考區整合為4個考區，並且將新增韓語領隊科目。另外，包含法語等6種語言的導遊或領隊將改採用檢定方式認定語言能力。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，113年導遊人員及領隊人員評量今天對外公布合格名單，這次有3235人筆試及格（華語導遊606人、外語導遊第一試807人、華語領隊522人、外語領隊1300人），應考人可於觀光署導領評量網路報名資訊系統（https://register-exam.tad.gov.tw/tourism/）查詢評量成績。

觀光署表示，今年報考的以通用制為主，其中通用制的外語領隊報名人數最多。

觀光署指出，職前訓練通知書將於4月30日起陸續寄送及格人員，另外，外語導遊第2試口試訂於113年5月25日、26日舉行，報名自即日起至5月6日下午5時截止。

另外，觀光署指出，為了貼近觀光產業實務需求及提升辦考效益，明年的評量將從今年12個考區整合為「北、中、南、東」4考區，由參測人員自行選擇考區應考。

觀光署說，為符合旅遊市場需求，將新增外語領隊韓語科目；部分外語不另外舉行語言能力評量，改採檢定方式作為語言能力認定基準，包括外語導遊的法語、德語、西班牙語、泰語、印尼語、義大利語類別及外語領隊法語、德語、西班牙語類別。

觀光署以法語為例，未來報考法語導遊或領隊者，須先通過法文檢定考試後，再加考專業科目。