「手抄派」提升移民特考實力 她提醒1點上榜秘訣

大學實習時，王亭珺發現自己不喜歡室內設計業的工作型態，正好她英文能力佳，對三等移民行政考科也有興趣，畢業後全職準備移民特考。抄書抄到手長繭的她，法規背得熟爛，基本功扎實、豐厚，但容易給自己壓力，因此她想提醒考生，每天要預留運動、休閒時間，讓腦袋放空，唯有精神好，才能在國考硬戰中存活下來。

大多考生的「痛處」都是行政法，王亭珺也不例外。她說，行政法體系龐大，無法快速理解，她只得土法煉鋼，每天一字一句精讀抄寫，備考兩年半以來，行政法的書至少看過五十遍，國考紙寫掉十本，抄書的那隻手長滿了的繭，越謄錄、越背誦，她就越理解行政法一些。

一股傻勁，讓王亭珺累積下來的功力，就跟她手上的繭一樣厚實。第一次面對考試，王亭珺就把入出國移民法規背得通透，後兩次考試幾乎拿到滿分，她說，移民法規投資報酬率高，背熟就有高分，又可以跟國境執法、國土安全交互套用，後面兩科作答時，若能精準寫出法條條號，一目瞭然，再從法條延伸概念，能展現自己答題的精準與靈活度。

她提醒，選擇題好拿分，卻是勝出的關鍵，若能提高選擇題的答對率，申論題分數維持平庸，總分也還算過得去，因此他後期勤做歷屆試題，每科每天都寫個兩回，就會發現考題重複率高，再把答錯的題目彙整起來，考前再專攻有做記號的法條、強化錯誤觀念。原本英文能力就不錯的她，會找YouTube影片來練習口說，有個模板先準備起來，口試當下才不會因為太緊張結巴。