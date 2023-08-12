英文進步50餘分 衝上警專全國第3
從警專考試大意落榜，一路到衝上全國第三，幸毅翔示範了「從哪裡跌倒、就從哪裡爬起來。」哪一科弱，就加強那一科，英文實力細火慢燉，最後一舉進步五十分之多，成了上榜關鍵。
幸毅翔坦言，高三時，自認警專入學考試不難，最後慘落榜，有了前車之鑑，不敢再輕忽，決定全心再挑戰一次。
重考這一年，他在意補習班的每次小考成績，答錯的題目，當天務必導正觀念，「弄懂才能安心睡覺」。為了把英文變好，幸毅翔從每天背三、五個單字開始，慢慢背到一天十幾個，隔天背新單字時，再複習一遍前天背的舊單字，日復一日的標準流程。
直到考前一個月，幸毅翔看到英文分數衝上七、八十分，這才讓他信心大增。至於數學科，他的策略則是求穩定、不求高分，做到基本題不失分。
「如果沒有家人，就不會有現在的我」英文成績沒起色前，辛毅翔一度陷入焦慮，家人在物質與心靈上的奧援，成了他突破眼前迷惘的動力。
幸毅翔說，備考期間，從未羨慕同齡人正在享受著大學生活，自認正在提前準備就業，「就算我晚一年上學，也會比大家早開始賺錢。」他建議，既然考警專，就要全心奉獻，不要途中被誘惑、偏離軌道，一分一秒都要好好把握，「撐過去，就是你的。」
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