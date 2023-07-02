虎科大23名航空工程師剛結業 都被航空公司挖走

虎尾科技大學航空維修訓練中心「航空器維修工程師CAT B1.1證照檢定班」結業，23名畢業生接受學位與證照訓練雙軌並行的嚴謹培訓課程，均取得航空維修工程師證照，深獲業界肯定，一結業馬上獲星宇、聯合與中華等航空公司錄取為工程師，畢業即就業。

在國內頗負盛名的虎科大航修中心，2019年2月通過民航局五階段認證，是國內第一間通過新制民航法規標準檢驗、由交通部民航局核准成立「B1類基礎訓練」航空維修基礎檢定訓練機構。

虎科大並設置航空維修學士學位學程，規畫13學科、2400小時模組化課程，透過主題的單元教學及維修實務訓練，深化學生專業與跨域整合能力，並通過B1類航空器維修工程師學科檢定考試，取得航空器維修工程師基礎證照，驗證紮實訓練。

校長張信良表示，虎科大高鐵校區目前積極興建國際航空維修大樓，預訂後年上半年落成啟用，配合航空維修中心訓練課程，將來可提供國內更完善的考照示範場域及更嚴謹的航空維修人才培訓，來保證國家的飛航安全。

「完成結訓後畢業即就業」該中心結業的工程師人員可獲得優渥的薪資條件，第一年約可獲得超過百萬的年薪。未來該校將擴大招生範圍至東南亞國家，期許航空維修中心成為亞洲首屈一指的航空維修人才訓練基地。

民航局簡任技正耿驊指出，虎科大高鐵校區即將啟用的新棚廠與新設備，配合學校未來招生與南向政策發展，是相當有助益的教學環境，能進一步推動航空維修訓練業務，民航局也會在法規、訓練程序與輔導層面來互相配合。

星宇航空協理王志愷表示，星宇航空從成立到開航之後，跟虎科大一直有良好聯繫，目前已有20名畢業生在公司服務，都有很好的表現與能力，超乎預期，本屆也有10多名學生將在結業服完兵役後就職，期勉學生出社會後也能保有對飛機的熱情，把飛航安全作為職志來努力。

聯合航空修護督導李志鴻表示，因應聯合今年5月進行777-300ER的A Check，招攬34名新進人員，其中有20名來自虎科大，錄取率很高，並肯定虎科大學生皆是即戰力，未來也會跟虎科大持續合作。