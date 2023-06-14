鐵飯碗生鏽？公務員心累不幹想回鄉種田 網勸醒醒：乖乖加班

公務員不再是人人喊搶的鐵飯碗？一名網友在PTT上發文分享，同事弟弟成功考上公務員後，最近過著每天加班、身心俱疲的生活，讓他萌生返鄉務農的念頭，引發網友熱議。

原PO表示，同事間聊天談到，一位同事的弟弟考上高考，如今卻過著每天加班、做功德的生活，不僅時間都被綁死，做下來心累、身體也累。不過，那位同事老家位在高雄，且有一塊4分、臨15米路的農地，讓弟弟心生辭職的想法，想要回家務農，讓他好奇問道「各位覺得這樣做好嗎？」

貼文一出，掀起網友們熱烈討論，「醒醒，沒接觸過一般人根本無法做農」、「經營銷售體系真的很有難度」、「家裡原本有在務農可以嘗試回去接，如果是從頭開始，乖乖加班吧」、「我看我鄰居務農都是天還沒亮就要起床，不過忙到中午以後就沒事了，類似早餐店的作息時間？」、「四分地務農會餓死吧」、「務農超辛苦的，看天吃飯日曬雨淋老很快」。

留言區也有人針對土地使用給出建議，並認為不用急著辭掉公務員工作，「換考個輪班好考的，調回家鄉，上班打混下班種田」、「他可以留停務農看看，覺得不想再回去，用不著辭職」、「公務員適度自己調節就好，田地租別人啊」、「換單位+等繼承農地」、「你要就乾脆做成觀光小農場，提供裸曬區，這樣還比較容易」、「4分地能幹嘛...你全職也不可能贏公務員薪還更操，不如租出去或種光電」。

一名網友則點出務農諸多難點，指出「販售是大問題」。他指出務農通常是小地主大佃農，集結好幾個小地主合併起來，找一個肯做的、一起種植、一起收割，方便作業、方便出貨、把工省下來讓價格好看，談這樣的商品才有機會去市場上給人消費，「幹實業很苦的，想清楚先」。