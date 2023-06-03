打工無保障 拚完普考 地特再上榜

為了照顧雙親，鄭純純大學畢業後多在餐飲業、服務業打工，但婚後想跟家人生活同步，開始考起公職。也因擔任部分工時勞工，深感權益不被保障，開啟對勞動議題的興趣。她在一○九年考取普考勞工行政類科，一一一年再錄取地方特考三等，如願站在第一線，為民眾捍衛勞動權益。

因完全不具備勞動相關學科背景，大學念航運管理系的鄭純純坦言，起頭很難，一邊工作一邊讀書，前幾次考出來的分數也很淒慘，宗教信仰是支撐她的重要力量，她從小就信仰「台灣創價學會」，啟發內心潛能動力，也驅使她不斷向上。

鄭純純說，考生必須緊跟勞動市場趨勢與脈動、政府政策，年度勞動大事、政大勞工所的考試走向都是國考指標，要讓閱卷老師覺得回答出色，就要額外透過網路搜尋國內外判例及文獻，參考國外作法，再反思台灣現行勞動法規，也會利用畫樹狀圖等加深記憶跟概念。

普考錄取、當上公務員後，因是全職工作，念書時間有限，鄭純純說，只念精華，把之前整理的大標題、考古題重新看過，每看一次就濃縮一次，一百頁的內容到考前只剩薄薄幾張紙。

鄭純純說，國考這條路無法速成，除非是天選之人，否則很難一次就挑戰成功，要有長跑的心態，相信自己一定會達標。