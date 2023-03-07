沒人要當公務員了？地方特考今放榜 一堆類科找不到人

111年特種考試地方政府公務人員考試今放榜，報考人數總計43,261人，但總到考率60%、總及格率9.5%，有網友發現，有許多類科未招滿，甚至出現53個類科無人錄取，大多是三等與四等職缺，讓不少人感嘆鐵飯碗其實也很「薪酸」。

該PTT網友發文表示，地方特考剛放榜，結果一堆類科都找沒人，即使是有錄取的類科，也多是不足額，並列出考試院官網公布無人錄取的類科多達53個，都是三等與四等。他驚歎「公務人員年金改革之後，現在真的沒人要考國考當公務人員了！？初考實領不到3萬、普考實領不到3.6萬、高考實領不到4.6萬，感覺連外送師都屌打公務人員了，10年來整體受雇勞工平均薪資漲了快30%，但公務人員漲不到10%，幫公務人員QQ」。

一名網友另起發文分析，原因不難理解，誘因不足，讓適格的人不想來做，想來做的又不適任，「說真的，專業度及人才招募難度不一樣，薪資待遇卻一樣，這根本一點都不公平，就跟總機小妹跟RD工程師薪資一樣般荒謬」。

他以台北市舉例，同樣都是三等考試，待遇一樣卻有些類科搶破頭，比如：文化行政1.45%、法制1.79%、一般行政8.44%、教育行政7.41%、法律廉政5.30%、觀光行政5.71%，有些類科則是沒幾個人來考，來考的也沒到錄取標準，比如：衛生行政、公職獸醫、環境工程、工業工程、機械工程。

也有人指出「這幾年台鐵跟中郵調薪早就把公職幹掉了，更別說國營」，並比較台鐵的薪水，高員級約49,730元，員級約41,730元，佐級薪水約39,320元，最低的佐級還比普考薪水高；而中華郵政則是營運職約53,480元；專業職(一)約43,435元；專業職(二)內勤38,880元；專業職(二)外勤38,880元，專業職(二)外勤兼任駕駛另有加給及收投加給。中華郵政的年終4.4個月。

網友紛紛說，「地特四等那3萬多薪水想請專業？」、「四等資訊處理不如去軟體業」、「月退已經沒了，不用去念書了」、「笑死，台鐵本來是公職最低點，現在佐級都贏過普考」，但也有人反駁「不是沒人考，是程度太差分數標準被打掉」、「這都專業科目吧…有專業去業界咖實在，沒專業的行政還是搶破頭」。