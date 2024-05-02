少子化+學生外流 基隆光隆家商停招不停辦

創校121年的基隆光隆家商今年起決定停招，教育部已核准，30多年來，學生數從3千多人降到207人，學校表示，除少子化影響，學生嚴重外流到雙北是重要原因。校長陳余各昨證實，因為招生困難，董事會及校務會議決議停招，現有1、2年級學生不受影響，是基隆第一所停招的高中職。

國教署日前核准光隆從113學年度起停止招生，光隆昨強調，「停招不停辦」，在學1、2年級學生不影響，會按現有資源提供教學、技藝競賽、培訓到畢業，教職員將分3梯次離退。

光隆家商在基隆市警察局對面，位於中正公園入口旁，為日本教育家石板莊作1903年創立，校園曾因二戰時被炸毀，基隆煤礦望族顏雲年之子顏欽賢接辦，改名為光隆高級家事商業職業學校。

陳余各說，董事會下停招決定很不捨，4月20日向教育部通報，因為虧損嚴重，思考孩子及教職員家庭，在財務還許可情況下，不得不做這個決定，以面對現實態度來處理，教育部已同意。

學校表示，30多年前有3千名學生，現在僅有200多人，剩電子商務、幼保、美容美髮3科，考量還有在校生要升學、技能檢定，教師會分3個階段離退。

學校將如何轉型？陳余各說，學生全數畢業離校後，學校將規畫朝長照機構發展，細節還未定。