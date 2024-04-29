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統測設計群「1試題」一票考生全選錯 崩潰喊：想撕考卷

聯合新聞網／ 綜合報導
學生指出「設計群 專業科目（一）」的試卷中，其中一題為「下列哪一企業屬於台灣品牌？」沒想到竟有一堆考生選錯，忍不住崩潰「我真的想撕考卷」。示意圖，照片人物非新聞當事者。聯合報系資料照
學生指出「設計群 專業科目（一）」的試卷中，其中一題為「下列哪一企業屬於台灣品牌？」沒想到竟有一堆考生選錯，忍不住崩潰「我真的想撕考卷」。示意圖，照片人物非新聞當事者。聯合報系資料照

四技二專統測於昨（28）日落幕，讓不少考生非常興奮。不過，有學生指出「設計群 專業科目（一）」的試卷中，其中一題為「下列哪一企業屬於台灣品牌？」沒想到竟有一堆考生選擇來自新加坡的知名電商「蝦皮」，忍不住崩潰「我真的想撕考卷」。

原PO在Threads表示，統測「設計群 專業科目（一）」考卷中，有一題目是「下列哪一企業屬於台灣品牌？」，選項依序為蝦皮（SHOPEE）、法藍瓷（FRANZ）、飛利浦（PHILIPS）、無印良品（MUJI），而他選了知名電商「蝦皮」。

考試結束後，原PO比對答案才發現「蝦皮」竟來自新加坡，該題正確答案為「法藍瓷」，忍不住發文稱「今天最震驚的事：蝦皮竟然不是台灣品牌」。他透露，自己沒想到會出現這種題目，他也不討厭蝦皮，只是為自己失分而傷心。

題目是「下列哪一企業屬於台灣品牌？」，其正確答案為「法藍瓷」。圖／擷自「113學年度四技二專統一入學測驗各科試題」
題目是「下列哪一企業屬於台灣品牌？」，其正確答案為「法藍瓷」。圖／擷自「113學年度四技二專統一入學測驗各科試題」

貼文一出，立刻掀起網友議論，「蝦皮是新加坡商啊，我以為大家都知道，這樣看下來，其實年輕學生很多不知道」、「現在年輕人居然不知道蝦皮是有中資背景的新加坡商！感覺到自己老了…」、「有點意外，我以為很多人知道」、「怎麼這麼多弟弟妹妹在蝦皮買東西卻不知道？發票上面的標題都寫新加坡商了」。

還有不少考生崩潰表示，「我看到蝦皮直接選下去，結果是新加坡！」、「真假？哈哈哈，我一直以為是台灣的誒」、「我真的想撕考卷」、「每次蝦皮買東西，email都會收到新加坡電商已開立發票的訊息」。

據了解「蝦皮購物」於2015年在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、台灣、越南和菲律賓推出，總部設在新加坡，至今業務範圍共包含8地。另外，該題的正確答案「法藍瓷」是來自台灣一家瓷器品牌公司，由創辦人陳立恆於2001年創立品牌，是世界首創3D列印陶瓷假牙的公司。

Threads 法藍瓷 統測 考卷 蝦皮購物

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