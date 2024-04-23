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實習工場改造 美感加分

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
淡水商工實習工場結合園藝治療、數位科技。圖／新北教育局提供
淡水商工實習工場結合園藝治療、數位科技。圖／新北教育局提供

為打破高職實習工場環境雜亂印象，新北教育局逐年改善實習工場，每校3年補助500萬，預計補助10校，現有3校已完成。淡水商工實習工場結合園藝治療、VR科技，破除園藝科捏土玩沙想像。園藝科3年級學生黃右睿說，除學習到園藝專業技能，使用VR設備還能跟上科技腳步，玩園藝不再局限於戶外。

教育局說，實習工場過去較不注重環境，例如汽修科實習工場就像修車廠，車輛零件多、環境雜亂；園藝科多與土壤植物為伍，整合產學資源，與美感細胞協會、中華民國室內設計協會及台師大工業教育學系，打造美感實習工場，培養技職生具備美學涵養，每所學校3年補助500萬。

台師大工業教育學系教授宋修德、戴建耘任計畫評選委員，他們說，從學術角度來看，美感教育融入技職教育不僅是創新，也提高學生設計思維、創意解決問題能力；中華民國室內設計協會榮譽理事長趙璽、社團法人美感細胞協會執行長何富菁也肯定該計畫，認為美學融入技職教育，能激發學生將美感素養帶進專業領域。

新北首間啟用的淡水商工「新北Hyper園藝療癒圖書館」，融入園藝治療、數位科技的園藝實習工場，打破園藝科捏土玩沙刻板印象，淡水商工園藝科主任林仁守說，該計畫讓學校能改造空間、活化教學現場，藉此引進VR科技融入園藝治療，引導學生創新與突破。

園藝科 實習工場 淡水

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