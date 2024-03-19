瑞芳高工攜手禾聯家電 培養AI時代技職人才

數位AI時代來臨，為了培養更多的專業技職相關人才，瑞芳高工今(19)日攜手禾聯家電以及宜鼎文教基金會和勤益、城市、龍華等3所科技大學，共同為產學人才培育中心揭牌，期盼透過業界資源的投入，打造專業的技職培訓中心。

產學人才培育中心引進禾聯智能家電先進技術，打造「智能家庭」、「變頻空調」和「益菌風扇」三大主題，讓瑞工學子透過實際操作使用能有更多發想和構思，並將在校所學結合業界先進技術，提早了解現在的產業環境和方向，提升未來就業競爭力。

新北市教育局副局長劉明超表示，禾聯這一次跟學校做產學合作，除了讓學生可以在求學階段能夠提早接觸業界，學生也能在使用的過程中，可以有很多不同的想法跟構思，更重要的是對專業技術人才的培育。

禾聯碩公司張裕仁處長表示，技職教育是台灣未來一個很重要的項目，專業人才的缺乏，讓現在很多行業對人才很渴求，透過建置培育中心，讓學生在求學階段就可以對產品和營運方向有所認知，未來可以發揮所學，與產業更進一步合作。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，學校結合禾聯家電產品及科大端技術引進，以提升學生專業素養及培育優秀人才為目的，結合國內外市場趨勢，提早讓學生了解產業環境與方向。

數位時代來臨，專業技職人才培育更顯其重要性，期盼透過禾聯家電的產學合作，帶領出更多可能的跨界合作模式，引進更多樣化的業界資源，降低學用落差，讓學子未來能接軌國際。