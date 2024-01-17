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舊飛機改造 朝陽科大飛航教室啟用

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
朝陽科大昨啟用全台首創的飛航情境模擬教室，打造身歷其境的教學環境。圖／朝陽科大提供
朝陽科大昨啟用全台首創的飛航情境模擬教室，打造身歷其境的教學環境。圖／朝陽科大提供

日航班機事故引發各界對飛安重視，朝陽科技大學斥資1300萬元，買下除役的波音777機身，打造全台首座結合防災演練的「飛航情境模擬教室」，昨正式啟用，學生擔任空服員，模擬火災火光、煙霧模擬、客艙急速失壓煙霧等突發狀況，協助旅客由緊急逃生出口外架設的充氣滑梯逃生，相當逼真。

朝陽科大校長鄭道明說，朝陽科大飛航情境模擬教室，導入飛安風險管理意識，學子可身歷其境學習客艙實務，飛航情境模擬教室串聯機場管制塔台模擬教室、實習國際航空站，斥資7億打造的朝陽校園航空城，已成為培育航空人員基地。

朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良強調，飛航情境模擬教室模擬客艙燈光調控及布景，每扇窗戶都呈現即時情境，並搭建模擬空橋，未來更將擴充建置波音777駕駛艙模擬機，讓學生融入飛航實境。

朝陽航空學院擁有造價千萬的空中巴士A320全罩式飛行模擬駕駛機、B747-400固定式模擬機，以及DA40模擬機等教學設備，並將購入DA42模擬機。

朝陽科大航空學院院長江支弘說，後疫情旅運需求大增，航空人才炙手可熱，航空學院已與澳洲Airways Aviation、美國南伊利諾州大學、漢翔航空工業、長榮航太，以及長榮、亞洲、華信、星宇、飛特立、安捷、威翔、亞洲等航空公司建立合作機制，為國際航空產業人才首選。

教室 飛安 長榮

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