大仁科大開課 讓毛孩共享耶誕餐

屏東大仁科大寵物照護暨美容系開設寵物鮮食課，帶領學生從營養學開始，搭配食材料理，結合節慶主題，製作飼主與毛小孩都可食用的耶誕餐，滿足節慶儀式感，校方表示，台灣寵物登記數逾300萬隻，已超過15歲以下孩童數，寵物商機無限，透過課程培養學生專業職能。

大仁科技大學寵物美容系副教授鍾佩伶表示，現代人重視毛小孩，毛小孩已成為「家人」，飼主對寵物飲食講究，毛小孩吃得健康、吃得好，就可陪伴較長時間，寵物鮮食課程，強調購買生產履歷食材，經低溫烹調，讓寵物吃得更營養、更健康。

講師李宛儒說，結合耶誕節製作耶誕料理，使用雞胸肉、馬鈴薯、地瓜及蛋等食材，天然色素粉製作耶誕樹及杯子蛋糕，口感吃起來有三色蛋口感，地瓜與雞肉結合，有地瓜甜味，口味像嬰兒副食品，人與毛孩都能食用。

學生戴瑜葶說，過去餵食寵物都用普通雞胸肉、胡蘿蔔、番茄，寵物鮮食課程讓她更了解，哪些食材寵物可吃，如何烹製色香味俱全美食。

大仁科大10年前創立寵物美容學位學程，每年招生滿額，今年設「寵物照護暨美容系」，全系400名學生，外籍生占4分之1；來自友邦聖文森的高真妮表示，在聖文森念獸醫、開寵物店，來台學習寵物照護與美容知識，未來回國推廣應用。