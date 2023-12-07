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夢想當畫家！竹市光復高中吳姍儒展創意 技藝競賽商業廣告獲優勝

中央社／ 新竹市7日電
新竹市光復高中廣告設計科學生吳姍儒（右）在教師呂奇品（左）指導下，參加112年全國中等學校技藝競賽商業類商業廣告職種獲優勝，她認為自己屬於喜歡求新求變的個性，總能在繪畫中展現，不拘泥現狀、不受框架限制，能大膽嘗試多元風格。圖／中央社
新竹市光復高中廣告設計科學生吳姍儒（右）在教師呂奇品（左）指導下，參加112年全國中等學校技藝競賽商業類商業廣告職種獲優勝，她認為自己屬於喜歡求新求變的個性，總能在繪畫中展現，不拘泥現狀、不受框架限制，能大膽嘗試多元風格。圖／中央社

新竹市光復高中廣告設計科學生吳姍儒參加全國中等學校技藝競賽商業廣告職種獲優勝，她說，喜歡從身邊友人作為創作角色的原型，也從中跳脫畫圖框架，展現獨特的創作風格。

光復高中今天舉辦記者會指出，學生吳姍儒參加今年全國中等學校技藝競賽商業類商業廣告職種，獲全國優勝，為校爭光。

吳姍儒接受中央社記者訪問表示，她夢想就是當畫家，從小就喜歡畫卡通漫畫，從臨摹到自創角色，越畫越有心得，國中時開始學習正規繪畫技巧打好基礎，也決定走上繪畫的專業技能。

吳姍儒說，她屬喜歡求新求變的個性，總是能在繪畫中展現出來，不拘泥於現狀、不受框架限制，能大膽嘗試多元的風格。

對於創作靈感來源，吳姍儒表示，她喜歡從身邊的人事物來找尋，如可將老師或朋友作為她創作角色的原型，並結合她天馬行空的想法，讓作品更有趣也具獨特性。

指導教師呂奇品告訴中央社記者說，在比賽練習過程時，會搭配模擬試題訓練，結合時事趨勢變化，最後將訓練過程融入比賽模式，吳姍儒也在過程中展現創造力，對於這次吳姍儒獲優勝，表現亮眼值得肯定。

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