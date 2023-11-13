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台科大方程式賽車隊發布二代電動車 年底出席澳洲賽事

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台科大方程式賽車隊今年將原賽車升級，加入空力套件，提升動力總成表現和電力配置，並搭配全新塗裝，其名「Leopard 01」象徵原型豹的速度和美學。圖／台科大校方提供
台科大方程式賽車隊今年將原賽車升級，加入空力套件，提升動力總成表現和電力配置，並搭配全新塗裝，其名「Leopard 01」象徵原型豹的速度和美學。圖／台科大校方提供

台科大方程式賽車隊11日舉辦成果暨新車發表會，會中發表新一代電動賽車「Leopard 01」及車輛技術報告、年底和明年賽程規劃與動態展演。雖然車隊才成立2年，但已經獲得國內外賽事矚目，並獲得多個贊助廠商的協助。

台科大方程式賽車隊是台灣今年唯一一支前往FSAE澳洲站的學生車隊，預計於12月中抵達澳洲墨爾本，台科大校方表示，此次出賽不僅代表學校，更代表台灣在國際競爭的一席之地。

台科大方程式賽車隊今年將原賽車升級，加入空力套件，提升動力總成表現和電力配置，並搭配全新塗裝，其名「Leopard 01」象徵原型豹的速度和美學。台科大校方指出，Leopard 01在電力和機械檢測中0到100公尺加速僅花費5秒，馬力升級來到107匹，也更換更先進且高轉速的馬達，加上輕量化車體結構並使用部分環保材質，減少對環境影響的同時也呼應全球減碳的新能源趨勢。

台科大方程式賽車隊隊長、機械系大四學生廖翊宏表示，由於車隊才成立2年，為了達到年底澳洲賽事的門檻，團隊傾全力造車，參加國內展覽、賽事和國際性競賽。

除了學校的支持外，廖翊宏也感謝各產業的贊助廠商朋友的幫助。台科大校方表示，Leopard 01從車體設計、研發到成車出賽，約有一半資源由國內各產業、品牌支持，包括中華裕隆汽車、致茂電子、力魔（台灣宜福工業代理）、高柏科技、虎門科技等等。且車隊也積極整合校內資源，成員背景除了原有的機械、電機系，今年也招募到管理學院及設計學院的成員，並有巴拉圭、德國籍的國際生加入。

台科大校方表示，該校方程式賽車隊成立於2021年，至今參與過2次FST台灣盃學生方程式聯賽，團隊成員目前20人，涵蓋動力、空力、底盤、電力、車體等組別，成員各司其職，在既有基礎上不斷挑戰突破、創新。車隊今年從7月份的台灣盃學生方程式聯賽返回後，又接著參與9月在麗寶國際賽車場的LIQUI MOLY賽道日展覽，均受到矚目。

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台科大 澳洲

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