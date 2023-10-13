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最後一次校慶 環球科大師生、校友校園健行

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
環球科技大學昨天辦最後1次校慶活動，全校師生及校友繞學校1圈健行。記者陳雅玲／攝影
環球科技大學昨天辦最後1次校慶活動，全校師生及校友繞學校1圈健行。記者陳雅玲／攝影

環球科技大學將於明年7月停辦，昨天辦最後一次校慶活動，校方安排全校師生、校友繞校園1圈健行，環顧環球的一草一木；校方圖資處長詹慧純也是第1屆校友，畢業後留下工作，在學校度過32年青春歲月，她說，許多同學已相約利用假日返校開同學會。

代理校長朱志良說，目前日間部及進修部學生約1千人，需要安置約500人，現階段除確保受教權不受影響，也會展開安置作業。學務處表示，可先選填志願，以同等科技大學、學生居住地需求為主，11月辦說明會，預計明年5月前完成分發。

雲林前縣長許文志32年前創辦環球科大，創校初期約800名學生，學生人數曾一度高達9千人，校友已有近8萬人。

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填志願 返校 青春

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