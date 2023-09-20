技職國手轉職金牌訓練師 台科大教授林淵翔獲師鐸獎

出身技能競賽國手的國立台灣科技大學電子工程系教授林淵翔，曾於1993年獲國際技能競賽工業電子職類金牌，投入學界後林淵翔轉任培訓教練，並帶領歷屆國手摘下4金、4銀、2銅、4優勝佳績，今年獲得杏壇最高榮譽師鐸獎肯定。

台科大表示，林淵翔2004年從台大電機所博士班畢業，曾於業界擔任四年半研發工程師，因緣際會下來到台科大，一待就是14年。林淵翔指導台科大學生進行開發、研究，斬獲國內外超過100個獎項，特別重視學生實作能力，希望理論與實務並重，並開發實驗模組讓學生從做中學。

林淵翔表示，雖然工程師年薪高，但現在更喜歡當老師的自主性、多樣性以及做研究的樂趣。但身為教師，現今教學環境多元、學生的想法也較多元，教師還是要有厚實的專業知識和良好的心態，才能招架學生各種突發奇想。

除了擔任教授外，林淵翔還身兼全國技能競賽電子類裁判長，籌辦分區賽、全國賽與國手選拔賽，同時透過命題內容設計，提升國內技職電子類選手的技能水準，與國際接軌。

秉持著回饋社會的理念，林淵翔表示，每兩年都需要耗時約10個月時間培訓國際技能競賽國手，讓國手有實力在世界舞台上發光，雖然工作耗時且會影響研究，多年來有幾度想放棄，但成就感與責任感成為堅持下去的動力。

林淵翔也鼓勵學生參加各種實作競賽、累積經驗和作品。他表示，參加技能競賽是一條特別的道路和體驗，也鼓勵有足夠耐心、毅力和抗壓性的學生參與其中，用技能讓世界看見台灣。