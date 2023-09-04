技職優勢不再？ 校長：應落實產學合作

高中職免學費政策還沒上路，卻讓高職深陷生存危機，有高職校董建議，政府應擴大補助大型私校設施設備經費，讓強者更強、弱者自然淘汰；教育學者則提醒，學生更重視升學與就業的競爭力，私立技職應有長遠規畫。

新北市私立莊敬高職、及人中學董事長王傳亮表示，高職早就學費全免，補助當然愈多愈好，但有些學校根本已無心經營，不加強設備、改善師資，學生畢業無就業出路，升學成績也不亮眼；政府應擴大補助大型私校設施設備經費，救可以救的學校。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原為技高機工科出身，他回憶當年買銼刀和車刀經費壓力大，假日多都在打工，雜費、材料費、工具費恐讓技高招生困境雪上加霜，政府應加快腳步並投入更多資源，才有機會看到效果。

一位不具名教育學者則提醒，學生更重視升學與就業的競爭力，私立技職應有長遠規畫，例如先盤點校內科系特色，保障學生未來的發展；其次是自身辦學表現，尤其私立技職多收學習弱勢或經濟弱勢學生，要評估辦學能否勝過公立學校，讓學生願視私立技職為首選。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，為避免全面免學費政策衝擊技職教育，應另編列經費補助高職實習實驗費等必要雜費項目，減輕高職生家庭負擔。

台中市僑泰高中校長溫順德建議，政府補助學費外，學校也應落實產學合作，讓企業以「養才」觀念與學校合作；，政府應積極宣導技職優勢。