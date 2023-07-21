大慶商工列專輔 勸退29錄取生

112學年度彰化區高中職免試入學11日已放榜，29名考生填選被教育部列入專案輔導的私立大慶商工，校方接到錄取名單後，一一打電話給學生、家長說明後，29人都被勸退放棄就讀；校方表示，大慶商工不會參加二階段續招，也已申請113學年度停招1年，將把目前學生照顧好，若財務有改善，才會繼續辦學。

大慶商工因財務狀況不佳，今年元月被教育部列專輔2年，但大慶商工仍在112學年度免試入學分發學校之列，校方也希望「拚一拚」，結果有29名考生錄取。

大慶商工表示，2013年增設多媒體動畫班，頗受學子喜愛，餐飲科也很出名，經常參賽得獎，29名選填升學的考生中，逾半數想就讀這2班，學校成班人數最少為25人，考量開班不成將影響學生權益，主動致電勸家長、學生三思。

校方表示，經過勸說後，29名考生14日都沒到校報到，原本有5名考生堅持想讀讀看，最後仍同意轉到別校，另有2名特殊生轉介鄰近高中職；根據規定，14日當天未報到視同放棄，加上校方已放棄續招，大慶商工今年免試入學沒招收任何新生。

大慶商工表示，校方已向國教署申請113學年停招1年，照顧現有400多名學生，帶到畢業為止；若財務狀況改善，校方可申請114學年恢復招生，若真的不行，將轉型長照社福事業。

彰化縣教育處表示，分發到大慶商工的考生，有3管道處理升學問題，自行尋找其他私校、改報名實用技能班、報名免試入學續招，縣府與彰化縣免試入學委員會將協助處理。