碳纖維應用從電池、跑車到航太 虎尾科大技術突破

碳纖維在產業界已廣泛應用，如何回收再利用已成為新挑戰，虎尾科技大學今天舉辦「碳纖維生態鏈產學應用研討會」，集結產學界專家探討碳纖維技術的未來發展與應用，會中並與財團法人塑膠工業技術發展中心簽署合作意向書，促進碳纖維生態鏈科研創新人才培育。

碳纖維在電動車、航太、風電綠能、儲能甚至自行車、運動科技等產業都已廣泛應用，但在注重環保永續的趨勢，如何讓碳纖維有效回收利用已是重要課題，虎尾科技大學校長張信良說，虎科大以建構碳纖維生態圈為目標，期盼透過與專家學者展開高峰會談，研商碳纖維生態鏈的經驗和面臨的挑戰。

虎科大教授材料科學與工程系副教授暨副研發長謝淑惠以鉛碳電池為例，探討碳纖維於儲能領域的發展潛力；機械設計工程系教授暨教學發展中心主任蕭俊卿分享虎科大高鐵校區智慧機械及切削加工能量相關研究；飛機工程系助理教授王正賢發表「疊層複合材料零件」設計與製造技術的最新發展。

天空飛行科技公司總經理李文慶分享碳纖維在固定翼機中製作所帶動航空領域的創新應用；滙信科技總經理黃盈源介紹碳纖維成品加工後製程優化，探討碳纖維產業在製造過程中的關鍵挑戰和突破；通業技研公司總經理紀崇楠引用加拿大航太技術優勢，分享碳纖維領域最新趨勢與技術前景。

塑膠中心副總經理邱政文表示，今天研討會聚焦在「碳纖維切削開發」、「熱塑模具開發」、「新製程開發」以及「碳纖維回收再利用」等議題，熱固性往熱塑性材料發展是全球趨勢，今年到明年的話，國內這些技術都會陸陸續續開發出來，前景看好。

碳纖維複合材料在工業用途如電動車、電池、新能源儲存設備與國防科技等領域被大量使用，未來趨勢熱固性往熱塑性材料發展，牽涉的是完全不同的材料製備與下游加工系統，從供應端、纖維、製程至下游等基礎，台灣已具備相當能量，僅欠缺串聯整合，希望藉此機會產學合作為下游應用來努力。