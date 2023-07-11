北科大白飯之亂 資財營再聲明列7點澄清：我們絕對不是飯桶系

台北科大資財營學生不滿熱炒店白飯吃不飽事件持續延燒，資財營總召兼會長今天凌晨在北科大資財營臉書粉專發布最新聲明影片，針對輿論質疑列出7點澄清。他說，原以為事件會就此落幕，沒想到在媒體的斷章取義以及多方渲染之下，愈演愈烈，所以錄製影片，希望親口向大眾還原真相。

他說，媒體報導所謂的「不願意等老闆補飯」，是問店家會不會補飯，店家說當天已經用完兩桶飯、而且已經過晚上8點，避免浪費不會再補，兩桶飯並非都是他們吃掉。

至於「拍合照時微笑」，他說，當天與系主任致歉完後，在門口遇見記者，當時氣氛十分凝重，根本笑不出來，拍合照時聽到有人喊說拍照的時候要笑，所以才勉強擠出笑容，許多網友作文章說沒有道歉的誠意，這樣的片面解讀很不公平。

以及網友質疑「仍在持續灌負面評論」，他說，這幾天仍有不少評論湧入，其中不乏一些假冒用餐學生名義的留言，呼籲不要被這些假評論帶風向，都不是資財營學生留的。發聲明目的是希望大眾可以更加清楚事發當下的情況，而不是單方面聽信店家與媒體提供出來的說詞。

此外，他說，這次事件造成系上很多學生心靈上的打擊，過去這幾天接到爆量的電話、留言以及訊息，有很多都是非常難聽的字眼和很針對性的人身攻擊，不少成員情緒崩潰，「大家有提到可以檢討和改進的地方，我們都會認真地聽進去，但這種無益於事件處理且鋒利的言論，我們不會照單全收，目前我已經讓幹部進行搜證，我們會尋求相關的法律協助！」

他表示，雖然熱炒店的料理是好吃的，但他們的消費體驗是差的，評論都是參與者自願去留的，沒有刻意抹黑店家。「我們絕對不是飯桶系，也絕對不是只值1.3顆星的飯桶營」。

對於造成這次的風波，他代表資財營向社會致歉，也要感謝系主任的協助，在出事的第一時間就主動關心並為學生著想。再次呼籲，「不要再搧風點火加油添醋，也不要再騷擾我們的工作人員以及學員！謝謝你們的配合」。

不過，熱炒店王姓老闆後續也在臉書留言對於事件感到困擾，他說，他一直已經選擇原諒包容，但被一些同學咄咄逼人，昨天一整天接到罵人電話，「把我的電話丟同性網站，丟許多餐廳訂位，我該繼續沉默？」

北科大資財營總召兼會長今天凌晨發布聲明影片，針對輿論質疑澄清。圖／取自「北科資財營」臉書粉專

大家好我是資財營總召-趙祖威

對於這次的白飯事件，身為活動的總召我有些話想說！

首先我想和北科大以及資財系的大家道歉，這次的事件對整體校譽造成了難以估計的損害，但這不是我們的本意，在此我們向受到影響的北科大同學、校友們特別是資財系的同學、校友們致上最誠摯的歉意。

今天會想拍這支影片，是我希望在沒有被剪輯的前提下，親口向大家說明我們資財系學生在這次事件中所遭遇的經歷，我可以接受大家認為我們處置失當以及觀感不佳的問題，但我不能容忍對於事發經過不實的指控以及對營隊本身及工作人員的詆毀，這是我身為總召的底線，接著我先跟大家還原一下，從我們學生角度看到的事發經過：7月8日是我們資財營5天營期的最後一天，活動大約在6點鐘結束，這天因為已經不在表定行程了所以我們沒有安排晚餐，希望工作人員能在活動結束後自行擇地覓食，然而在營隊解散之後，工作人員陸續回到籌備教室，突然臨時起意想要去吃熱炒，我們原定的慶功宴是在7月9號晚上要去西門吃燒肉，而這天的用餐並不是我們正式的慶功宴，所以沒有事前進行預約。

在7點20分確定完要用餐的人數之後，我們有打電話向店家詢問是否能夠接20幾人的單，而店家這邊也同意我們前往用餐，於是我們在7點40分時抵達大道創意料理熱炒，或許是雙方在於認知上有所差異，最後熱炒店這邊的白飯是不夠我們做享用的，有不少同學因此覺得用餐體驗受到了影響，大約有10位同學在google評論上做出了一星評論的留言，而這便成為本起事件的導火線。

隔天早上，我們便有發現前一天晚上留下的言論已經上了平面數媒，但此時還沒有人知道用餐的是北科資財系的學生，到了接近傍晚的時候，不確定是因為什麼原因，北科資財的名稱開始在網路上瘋傳，有非常多言論湧入了召組成員以及營隊的社群平台上，當天晚上是我們的慶功宴，因為此事引爆得太過突然，我本人立即停止用餐並且趕回北科的資財會辦打出了第一篇的聲明稿。

在聲明稿發布後沒多久，我便接到了系主任的電話，他向我告知本次事件的嚴重性，並且邀請我與幾位營隊負責人一同前往大道致歉，在與老闆親身會談之後，我們發現彼此間有許多資訊不對稱的問題才造成了此次的誤會，老闆能夠諒解我們的感受，而我們也知道了店家的難處，當下我們達成了和解，走出熱炒店的時候剛好遇到了前來採訪的媒體朋友，我們也是在那時拍下了後來發布於營隊社群平台的和解照。

我們原以為事件會就此落幕，沒想到在媒體的斷章取義以及多方渲染之下，此事愈演愈烈，我們認為大家對事件本身有很多的誤解，在發出這影片之前，我們也做了多的嘗試想要去闢謠，但都無效，所以我們才錄製了這支影片，希望親口向大家還原一下真相。

首先要闢謠的第1點是「飯很大碗」，店家所提供的監視錄影器有拍到部分同學將飯填得跟山一樣高，但我們並沒有每碗都把飯添得很滿，店家如果願意調閱監視錄影器就會發現，除了一兩位食量較大的男性工作人員外，只有幾位食量較小的女性工作人員為了要分成兩個小碗吃所以刻意添得比較大碗，並不是所有飯都盛得那麼滿。

第2點是「帳單金額及用餐人數」，我們當天消費的金額確實是6900元，我們沒有謊報金額，除了店家提供的單據之外我們還有另一張素食的單據，但我不確定為什麼店家並沒有兩張一起公佈，也沒有幫我們闢謠。

第3點是「用餐人數」，我們電話通知時告知店家是有20幾人，而實際到場的則是27人，因為當日不是正式的慶功宴，所以許多工作人員都沒有到場，許多網友以我們的全體工人照點人頭來質疑我們，新聞媒體也將人數渲染成30幾人甚至40幾人，這是對事實很嚴重的扭曲。

第4點是「不願意等老闆補飯」，我們有看到新聞陳述時提到飯還會再補但我們不願意等，然而我們實際遇到的情況是，我們有詢問店家會不會再補飯，然而店家給予的回應是因為當天已經用完了兩桶飯而且已經過 8點了，為了防止浪費所以不會再補充，而新聞標題都會說北科學生吃完了兩桶飯但這也並不公允，因為當天的飯並不是全部都我們吃的。

第5點是「拍合照時微笑」，當天我們與系主任致歉完後走出大道熱炒，便在門口遇見了記者朋友，當時的氣氛十分凝重，我們都知道自己惹了大麻煩，根本笑都笑不出來，在拍合照時我們聽到有人喊說拍照的時候要笑，所以才勉強擠出了笑容，許多網友拿此照片大作文章，說我們沒有道歉的誠意，但這樣的片面解讀對我們來說真的很不公平，為了讓道歉更有誠意，我們在前往店家前還跟著主任在北科附近找尋適合的禮品，並且走非常長的一段路，絕對不是沒有誠意！

第6點是「刪文」，第一篇的聲明稿是在7月9日晚間撰寫的，大約是在8點的時間進行發布，而發布後不久我們確實有和系主任見面討論該如何收場，而我們得出的結論是即便我將事情發生的經過鉅細靡遺地披露，社會大眾不會理性地傾聽我們的說法，為了讓事件能夠早點落幕，我們得出先撤下聲明的決定，此作為被解讀成不願意為了做的聲明負責，我在此再次強調，我們所發的聲明內容皆屬實，並沒有什麼不能承擔或是自知理虧，若大家有需要我也可以再次發出該則聲明！

最後1點「仍在持續灌負面評論」，在事發之後，我便要求留言的工作人員刪除對大道的評論，而多數的同學都有如我所言刪除評論，而少部分人則認為要將立場表述清楚所以沒將評論撤下，這幾天仍有不少評論湧入，其中不乏一些假冒用餐同學名義的留言，呼籲大家不要被這些假評論帶風向，新增這些的都這不是我們工作人員留的。

以上幾點提出來是希望大家可以更加清楚事發當下的情況，而不是單方面聽信店家與媒體提供出來的說詞。

此外我們想提的是，這次事件造成了我們系上很多同學心靈上的打擊，在過去這幾天裡我們接到了爆量的電話、留言以及訊息，有很多都是非常難聽的字眼和很針對性的人身攻擊，不少成員有情緒崩潰的情況，大家有提到可以檢討和改進的地方，我們都會認真地聽進去，但這種無益於事件處理且鋒利的言論，我們不會照單全收，目前我已經讓幹部進行搜證，我們會尋求相關的法律協助！

最後我還是針對著集體向大道熱炒留一星評論致歉，但我必須堅持只要有消費就能夠進行評論的原則。google評論之所以不用審查就是希望大家可以留下最真實的消費體驗，雖然大道熱炒的料理是好吃的，但我們當天的消費體驗是差的，我有幾個人消費我就有幾份評論的資格，況且我們並沒有以高壓的態度要求每個人都必須留下1星的評論，這些都是大家自願去留的，我們也沒有刻意抹黑店家。

事情發生到必須錄這段影片來跟大家澄清我覺得非常遺憾，在總召的職位上我覺得自己有許多失職的地方，但這些不應該抹煞掉工作人員的成果，為了籌辦資財營，這半年系上的同學真的盡了非常大的心力，要兼顧學業、打工以及活動並不是一件容易的事情，在7月4日到7月8日學員們的反饋是很好的，所以我想說：我們絕對不是飯桶系，也絕對不是只值1.3顆星的飯桶營！

以上就是我們對事件的說明，對於造成這次的風波，我代表資財營全體工人向社會致歉，同時我要感謝牧恩主任在這次事件中提供給我們的協助，在我們出事的第一時間他就主動關心我們並替我們想了很多，真的是個很棒的老師，最後再次呼籲大家，不要再搧風點火加油添醋，也不要再騷擾我們的工作人員以及學員！謝謝你們的配合！